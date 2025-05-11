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Економіка

Чи має право військовий, який служив менше року отримати пенсію по інвалідності: відповідь ПФУ

Ціхоцька Марія

Чи має право військовий, який служив менше року отримати пенсію по інвалідності: відповідь ПФУ
Інвалідна пенсія може бути призначена незалежно від строку служби

Від початку повномасштабної війни, розв’язаної Росією, багато військовослужбовців стали на захист України. Вони мають право на пенсійне забезпечення за спеціальними умовами. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області роз’яснили, чи може військовий, який проходив службу менше року та отримав контузію, претендувати на пенсію по інвалідності.

Відповідно до закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (№ 2262-XII), інвалідна пенсія може бути призначена незалежно від строку служби, якщо травма чи захворювання були отримані під час виконання обов’язків. Тобто, навіть короткий період служби не є перешкодою, якщо є підтвердження, що інвалідність настала внаслідок бойових дій чи військової служби. Про це пише zn.ua.

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Починаючи з 1 січня 2025 року, визначення ступеня втрати працездатності здійснюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи — вони замінять нинішні медико-соціальні експертні комісії. Саме їх висновок буде підставою для ухвалення рішення Пенсійним фондом щодо нарахування пенсії.

Для отримання пенсії по інвалідності потрібно надати витяг з рішення експертної команди, документи, що підтверджують зв’язок поранення або контузії зі службою (зокрема довідку ВЛК), а також особисту заяву до органу Пенсійного фонду. Збір і передача необхідних документів здійснюється через відповідні структурні підрозділи міністерств, згідно з постановою правління ПФУ від 30 січня 2007 року.

Раніше ми розповідали, чи підлягають пенсії оподаткуванню та скільки доведеться віддавати державі.

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