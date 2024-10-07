Имеете отсрочку или бронь, однако получили повестку: что делать

Необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки даже в том случае, если у человека есть отсрочка или бронирование, но он получил повестку.

Об этом сообщил адвокат Ростислав Кравец в эфире "Апостроф TV". Эксперт подчеркнул, что военнослужащие больше не считаются военнообязанными, поэтому их должны исключить из военного реестра. Что касается военнообязанных, которые имеют отсрочку или бронирование, то им необходимо явиться в ТЦК.

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"Существует очень большая проблема с этим, потому что очереди большие. ТЦК просто завалены вопросами по отсрочке мобилизации, прохождения ВВК, надлежащий воинский учет. В некоторых ТЦК есть очереди до ноября", – сказал он.

Адвокат напомнил, что срок мобилизации завершается в ноябре. Однако, скорее всего, он будет продлен. В ноябре те, кто получил отсрочку от мобилизации, но не имеет бронирования, должны ее возобновить. Это важный момент для тех, кто отвечает за воинский учет.

"Чтобы не 8-го ноября говорить, что "нет, не нужно приходить", а люди будут записываться, будут создаваться очереди. Потому что большинство граждан все же законопослушные. Им сказали, что надо прийти после окончания отсрочки, – они придут. Но, что это даст? Очередное просто создание ажиотажа в ТЦК? Очереди на месяцы?", – сказал адвокат.

Напомним, ранее в ТЦК предупредили, что лица с отсрочкой должны быть готовы к возможности мобилизации.

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