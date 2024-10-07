Маєте відстрочку чи бронь, проте отримали повістку: що робити

Необхідно з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки навіть у тому випадку, якщо у людини є відстрочка або бронювання, але вона отримала повістку.

Про це повідомив адвокат Ростислав Кравець в ефірі "Апостроф TV". Експерт підкреслив, що військовослужбовці більше не вважаються військовозобов'язаними, тому їх повинні виключити з військового реєстру. Що стосується військовозобов'язаних, які мають відстрочку або бронювання, то їм необхідно з'явитися до ТЦК.

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"Існує дуже велика проблема з цим, тому що черги великі. ТЦК просто завалені питаннями щодо відстрочки мобілізації, проходження ВЛК, належний військовий облік. В деяких ТЦК є черги до листопада", – сказав він.

Адвокат нагадав, що термін мобілізації завершується у листопаді. Однак, швидше за все, його буде продовжено. У листопаді ті, хто отримав відстрочку від мобілізації, але не має бронювання, повинні її поновити. Це важливий момент для тих, хто відповідає за військовий облік.

"Щоб не 8-го листопада говорити, що "ні, не потрібно приходити", а люди будуть записуватися, будуть створюватися черги. Тому що більшість громадян все ж таки законослухняні. Їм сказали, що треба прийти після закінчення відстрочки, – вони прийдуть. Але, що це дасть? Чергове просто створення ажіотажу в ТЦК? Черги на місяці?", – сказав адвокат.

Нагадаємо, раніше в ТЦК попередили, що особи з відстрочкою мають бути готові до можливості мобілізації.

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