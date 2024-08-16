Имеют ли право на коммунальные льготы жена военного и его дети от первого брака

С начала полномасштабной войны с Россией тысячи украинцев встали на защиту Родины. Государство, благодарное за их отвагу, предусмотрело ряд льгот для участников боевых действий (УБД). Одной из таких льгот есть скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом пишет zn.ua.

На кого распространяется льгота?

Часто возникает вопрос: могут ли воспользоваться льготами на коммуналку члены семьи участника боевых действий, в частности жена и дети от предыдущего брака?

Ответ на этот вопрос дает Пенсионный фонд Украины. Согласно действующему законодательству, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 75% предоставляются не только непосредственно участнику боевых действий, но и проживающим с ним членам его семьи.

В состав семьи льготника входят:

Жена (муж) участника боевых действий.

участника боевых действий. Несовершеннолетние дети младше 18 лет, независимо от того, являются ли они общими детьми.

Какие услуги подпадают под льготу?

Льгота распространяется на оплату:

Жилища: скидка предоставляется на оплату квартирной платы.

скидка предоставляется на оплату квартирной платы. Коммунальные услуги: это касается оплаты за газ, электроэнергию, воду и т.д.

это касается оплаты за газ, электроэнергию, воду и т.д. Топливо: участники боевых действий могут получить скидку на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Как оформить льготу?

Для оформления льготы необходимо обратиться в орган Пенсионного фонда по месту жительства и предоставить необходимый пакет документов. Документы и порядок оформления могут отличаться в разных регионах, поэтому рекомендуется уточнить детали непосредственно в Пенсионном фонде.

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Важно помнить:

Льгота предоставляется при условии совместного проживания члена семьи с участником боевых действий. Для получения льготы необходимо подтвердить семейные отношения и фактическое проживание вместе. Размер льгот и перечень услуг, на которые она распространяется, могут изменяться в соответствии с законодательством.

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