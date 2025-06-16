Иран атаковал Израиль ракетами: трое погибших, ранены, повреждены электростанция многоэтажки и НПЗ (фото)

В ночь на 16 июня Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты. В результате атаки погибли три человека, еще 67 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщают ЦАХАЛ, The Times of Israel, CNN. Сирены звучали по всей стране уже третью ночь подряд. Армия обороны Израиля призвала население оставаться в укрытиях.

По данным медиков, ушибы были зафиксированы в нескольких районах центрального Израиля. Пострадали многоквартирные дома, электростанция и нефтеперерабатывающий завод в Хайфе. В поврежденных зданиях некоторые жители оказались заблокированы.

Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное

Последствия атаки. Источник: Общественное

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The Times of Israel сообщает, что среди пострадавших – 10-летний мальчик в тяжелом состоянии, еще одна женщина около 30 лет – в тяжелом. В общей сложности в больницы доставлены 67 человек, 29 из них были госпитализированы.

По информации Израильской электрической корпорации, обстрелы привели к перебоям в электроснабжении. Бригады работают над устранением угроз и восстановлением сети.

Напомним, 13 июня Израиль нанес удар по ядерным и военным объектам Ирана. В результате атаки погиб начальник КСИР Хасейн Салами.

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