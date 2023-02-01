Ирландия планирует ограничить поддержку и размещение беженцев из Украины: что известно

В Ирландии правительство планирует ограничить период поддержки и размещения беженцев из Украины. Речь идет об установлении срока предложенной поддержки для украинцев.

В частности, о предоставлении жилья, как это было сделано в других странах Евросоюза. Об этом сообщает ирландское издание Irish Times.

Отмечается, что правительство во время заседания обсудит проблему миграционного кризиса в стране. Она возникла из-за нехватки социального жилья для беженцев из других стран, ищущих убежище.

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В частности, на прошлой неделе в Департаменте интеграции объявили, что из-за проблем с пропускной способностью должны закрыть транзитный узел Citywest.

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Известно, что с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину Ирландия предоставила убежище более 73 тысяч беженцев. Речь идет не только об украинцах, но и выходцах из других стран.

Напомним, ранее UAportal подсчитал, в каких странах больше выплаты для украинских беженцев. Ирландия входит в список этих стран.

Ранее для некоторых категорий беженцев в Ирландии изменили условия пребывания. Теперь украинцам придется доплачивать за питание.

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