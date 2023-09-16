Исследователь языка подсказал, как перевести на украинский язык 'пустить пыль в глаза'

В русском языке существует фразеологизм "пустить пыль в глаза". Он означает слова или действия человека, который пытается соврать и показаться лучше, чем есть на самом деле.

Украинцы часто неправильно переводят это изречение. Об этом рассказал языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1".

По его словам, на украинский "пустить пыль в глаза" переводится как "напускати туману". Также можно использовать перевод "замилювати очі".

Читайте также: Языковед объяснил, как правильно перевести на украинский "перчатки"

"Это нехорошо. Поэтому лучше не "напускать туман", не "замылять глаза людям", потому что рано или поздно маска будет сорвана, карты раскрыто или выведено такое лицо на чистую воду", – отметил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!