Исследователи рассказали, какая французская графиня держала зубы во рту с помощью золотой проволоки (фото)

Ученые открыли тайну французской аристократки XVII века спустя 400 лет после ее смерти. Знатная дама использовала золотую проволоку, чтобы уберечь зубы от выпадения.

Тело Анны Д'Алегр, умершей в 1619 году, было обнаружено во время археологических раскопок в Шато де Лаваль на северо-западе Франции в 1988 году. Об этом со ссылкой на исследование пишет Phys.org.

В то время археологи заметили, что у нее был зубной протез, но у них не было передовых инструментов сканирования, чтобы узнать больше. Забальзамированный в свинцовом гробу, его скелет и зубы очень хорошо сохранились.

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Отмечается, что команда археологов и стоматологов определила, что Д'Алегр страдала пародонтозом, из-за которого ее зубы расшатывались.

Сканирование "конусообразным лучом", которое использует рентгеновские лучи для создания трехмерных изображений, показало, что золотая проволока использовалась для скрепления и стяжки нескольких ее зубов. У нее также был искусственный зуб из слоновой кости слона, а не бегемота, который был популярен в то время.

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Декоративная стоматологическая работа лишь "усугубила ситуацию", сказал Розенн Коллетер, археолог из Французского национального института профилактических археологических исследований и ведущий автор исследования.

По словам ученых, золотые провода нуждались бы в повторной затяжке в течение многих лет, что еще больше дестабилизирует соседние зубы.

Вероятно, Д'Алегр пережила боль не только по медицинским причинам. На аристократических женщин оказывалось огромное давление, в то время как внешность считалась связанной с ценностью и статусом в обществе.

Напомним, в Норвегии археологи обнаружили старейший в мире датированный рунический камень. На нем вырезаны надписи на германском языке.

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