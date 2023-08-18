История ожерелья: какие украшения украинки носили в конце 19 века (фото)
Издавна разнообразные женские украшения составляли неотъемлемую часть народного наряда. Украинские женщины могли одевать в 30 рядов ожерелья, что не только подчеркивало их статус, но и отражало финансовое состояние семьи.
Об этом пишет Styler.
Эти украшения были чрезвычайно ценными, и стоимость женского набора могла равняться стоимости пары волов. Они передавались через поколение и становились семейными сокровищами. Некоторые аксессуары также имели сакральное значение, поскольку наши предки верили, что они отпугивали злые духи. Подробнее об украшениях, которые носили украинки более столетия назад, расскажет Styler.
В конце XIX и начале XX века украинские народные мастера разработали самые распространенные традиционные украшения, среди которых:
- шейные и нагрудные изделия, такие как ожерелье, салба, дукач, поднос, дукаты, сгарда, герданы, силянки и другие;
- ушные украшения;
- нагрудные украшения, которые имели ритуальную и защитную функции, поскольку оберегали от неприятностей. Эти украшения носились прямо на теле, дополняя женский костюм.
Читайте также: В Дании нашли золотой "диск бога" 5 века нашей эры
За многие столетия украшения претерпевали изменения и совершенствовались ремесленниками. В частности, в конце XIX и начале XX века появились самые популярные традиционные украшения, такие как:
- ожерелье, рассчитанное на несколько рядов;
- ушные украшения;
- нагрудные украшения, которые имели ритуальную и защитную функцию;
- "крестьянки" - изготовленные из бисера ошейные украшения;
- "писаные бусины" - изготовлены из венецианского стекла.
Эти украшения стали неотъемлемой частью праздничного наряда и достойно отражали национальный дух и традиции. Даже наименее обеспеченные слои населения пытались иметь украшения, ведь они имели большое значение в обществе.
Напомним, в Англии обнаружили средневековую могилу девочки, которую похоронили лицом вниз.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!