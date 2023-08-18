История ожерелья: какие украшения украинки носили в конце 19 века (фото)

Издавна разнообразные женские украшения составляли неотъемлемую часть народного наряда. Украинские женщины могли одевать в 30 рядов ожерелья, что не только подчеркивало их статус, но и отражало финансовое состояние семьи.

Об этом пишет Styler.

Эти украшения были чрезвычайно ценными, и стоимость женского набора могла равняться стоимости пары волов. Они передавались через поколение и становились семейными сокровищами. Некоторые аксессуары также имели сакральное значение, поскольку наши предки верили, что они отпугивали злые духи. Подробнее об украшениях, которые носили украинки более столетия назад, расскажет Styler.

В конце XIX и начале XX века украинские народные мастера разработали самые распространенные традиционные украшения, среди которых:

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шейные и нагрудные изделия, такие как ожерелье, салба, дукач, поднос, дукаты, сгарда, герданы, силянки и другие;

ушные украшения;

нагрудные украшения, которые имели ритуальную и защитную функции, поскольку оберегали от неприятностей. Эти украшения носились прямо на теле, дополняя женский костюм.

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За многие столетия украшения претерпевали изменения и совершенствовались ремесленниками. В частности, в конце XIX и начале XX века появились самые популярные традиционные украшения, такие как:

ожерелье, рассчитанное на несколько рядов;

ушные украшения;

нагрудные украшения, которые имели ритуальную и защитную функцию;

"крестьянки" - изготовленные из бисера ошейные украшения;

"писаные бусины" - изготовлены из венецианского стекла.

Эти украшения стали неотъемлемой частью праздничного наряда и достойно отражали национальный дух и традиции. Даже наименее обеспеченные слои населения пытались иметь украшения, ведь они имели большое значение в обществе.

Напомним, в Англии обнаружили средневековую могилу девочки, которую похоронили лицом вниз.

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