Історія українського намиста: які прикраси українки носили у кінці 19 століття (фото)

Здавна різноманітні жіночі прикраси складали невід'ємну частину народного вбрання. Українські жінки могли одягати до 30 рядів намиста, що не лише підкреслювало їх статус, а й відображало фінансовий стан родини.

Про це пише Styler.

Ці прикраси були надзвичайно цінними, і вартість жіночого набору могла рівнятися вартості пари волів. Вони передавалися через покоління і ставали сімейними скарбами. Деякі аксесуари також мали сакральне значення, оскільки наші предки вірили, що вони відлякували злі духи. Докладніше про прикраси, які носили українки понад століття тому розповість Styler.

Наприкінці XIX та на початку XX століття українські народні майстри розробили найпоширеніші традиційні прикраси, серед яких:

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шийні та нагрудні вироби, такі як намисто, салба, дукач, пацьорка, дукати, зґарда, ґердани, силянки та інші;

вушні прикраси;

нагрудні прикраси, що мали ритуальну та захисну функції, оскільки оберігали від негараздів. Ці прикраси носились безпосередньо на тілі, доповнюючи жіночий костюм.

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За багато століть прикраси зазнавали змін та вдосконалювалися ремісниками. Зокрема, у кінці XIX та на початку XX століття з'явилися найпопулярніші традиційні прикраси, такі як:

намисто, яке було розраховане на кілька рядів;

вушні прикраси;

нагрудні прикраси, що мали ритуальну та захисну функції;

"силянки" - виготовлені із бісеру нашийні прикраси;

"писані пацьорки" - виготовлені з венеційського скла.

Ці прикраси стали невід'ємною частиною святкового вбрання та гідно відображали національний дух і традиції. Навіть найменш забезпечені верстви населення намагалися мати прикраси, адже вони мали велике значення в суспільстві.

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