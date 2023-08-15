Июль 2023 был самым жарким месяцем в истории, но 2024 будет еще теплее – NASA

Недавние данные NASA подтверждают, что июль 2023 стал самым жарким месяцем со времен 1880 года. Для многих наблюдательных особ это не новость.

Потрясающие природные бедствия, продолжающиеся по всему миру, превратили обычную физиологию планеты в болезненную реальность. Об этом пишет Science Alert.

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Билл Нельсон, администратор NASA, заявил, что данные подтверждают то, что испытывают миллиарды людей во всем мире: июльские температуры 2023 года сделали этот месяц самым жарким за всю историю наблюдений. Мир ощущает последствия климатического кризиса на собственной коже. Наука на нашей стороне, и мы должны немедленно действовать, чтобы защитить нашу планету и общины. Это наша единственная планета.

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С 3 июля по 7 августа мы пережили рекордный период, когда температура держалась на высоком уровне в течение 36 дней.

Загрязнение атмосферы огромным количеством выбросов от сжигания горючего, вместе с изменениями в климате от Ла-Ниньо до Эль-Ниньо, привело к тому, что десятки миллионов людей всего мира сталкиваются с жаром уже несколько месяцев. Многие китайцы пытаются найти убежище от жары, укрывшись в подземных помещениях, а сотни уже стали жертвами болезней, связанных с чрезмерным теплом.

Этот лишний нагрев привел к нарушениям атмосферных, ледниковых и океанских систем Земли. Тем временем пожары свирепствуют в Канаде, России, Европе, Африке и Гавайях, а штормы и наводнения обрушились на часть США, Ближний Восток, Азию и Европу.

Гэвин Шмидт, директор Института космических исследований имени Годдарда NASA, отметил, что ожидается, что самое сильное влияние Эль-Ниньо произойдет в 2024 году. Таким образом, ожидается, что 2023 год будет не только чрезвычайно теплым, возможно даже рекордно теплым, но 2024 годом может оказаться еще более жарким.

Реакция природы на этот избыток энергии привела к разрушению атмосферных слоев, ледников и океанов Земли. Мир сталкивается с тяжелыми вызовами – пожары, наводнения, жара – и продолжает влиять на жизнь миллионов людей по всему миру.

Напомним, климатические эксперты в Соединенных Штатах Америки отчетливо утверждают, что имеющееся явление Эль-Ниньо, которое вызывает повышение средней температуры на планете, окажет влияние вплоть до февраля 2024 года.

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