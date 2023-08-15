Липень 2023 був найспекотнішим місяцем в історії, але 2024 рік буде ще теплішим – NASA

Недавні дані NASA підтверджують, що липень 2023 року став найспекотнішим місяцем з часів 1880 року. Для багатьох спостережливих осіб це не новина.

Приголомшливі природні лиха, які продовжуються по всьому світу, перетворили звичайну фізіологію планети на болючу реальність. Про це пише Science Alert.

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Білл Нельсон, адміністратор NASA, заявив, що дані підтверджують те, що відчувають мільярди людей у всьому світі: липневі температури 2023 року зробили цей місяць найспекотнішим за всю історію спостережень. Світ почуває наслідки кліматичної кризи на власній шкірі. Наука на нашій стороні, і ми маємо негайно діяти, щоб захистити нашу планету та громади. Це наша єдина планета.

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З 3 липня по 7 серпня ми пережили рекордний період, коли температура трималася на високому рівні протягом 36 днів поспіль.

Забруднення атмосфери величезною кількістю викидів від спалювання пального, разом зі змінами в кліматі від Ла-Ніньо до Ель-Ніньо, призвело до того, що десятки мільйонів людей усього світу стикаються з жаром вже протягом кількох місяців. Багато китайців намагаються знайти притулок від спеки, сховавшись в підземних приміщеннях, а сотні вже стали жертвами хвороб, пов'язаних із надмірним теплом.

Цей надлишковий нагрів призвів до порушень атмосферних, льодовикових та океанських систем Землі. Тим часом пожежі лютують у Канаді, Росії, Європі, Африці та Гаваях, а шторми та повені обрушилися на частину США, Близький Схід, Азію та Європу.

Гевін Шмідт, директор Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA, зауважив, що очікується, що найсильніший вплив Ель-Ніньо відбудеться в 2024 році. Таким чином, очікується, що 2023 рік буде не тільки надзвичайно теплим, можливо, навіть рекордно теплим, але 2024 рік може виявитися ще спекотнішим.

Реакція природи на цей енергетичний надлишок призвела до руйнування атмосферних шарів, льодовиків та океанів Землі. Світ стикається з важкими викликами – пожежі, повені, спека – та продовжує впливати на життя мільйонів людей по всьому світу.

Нагадаємо, кліматичні експерти в Сполучених Штатах Америки виразно стверджують, що наявне явище Ель-Ніньйо, яке викликає підвищення середньої температури на планеті, матиме вплив аж до лютого 2024 року.

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