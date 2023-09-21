Избегайте их: 4 продукта, которые 'убивают' эрекцию

Хотите, чтобы ваши желания совпадали с вашими возможностями?

По последним данным ученых, соленые и жирные продукты в сочетании с алкоголем могут лишить вас мужской силы.

Даже если у вас устойчивая эрекция, такая пища может вызвать эректильную дисфункцию.

Что такое по-настоящему "мужское блюдо" и как разнообразить рацион, чтобы быть в тонусе как можно дольше?

Вопрос ниже пояса: от чего лучше отказаться

Не секрет, что мужчины не любят заморачиваться с питанием, предпочитая жареные, жирные, острые блюда и полуфабрикаты. И частенько запивают это несколькими банками пива. По мнению врачей, такие пищевые привычки даже в юном возрасте могут навредить мужскому здоровью. А если вас уже беспокоит эректильная дисфункция, лучше и вовсе от них отказаться.

Ни один продукт питания не может вызвать эректильную дисфункцию, - считает доктор медицины Сара Гупта:

"Ваше здоровье – это нечто большее, чем то, что вы едите или пьете. Но есть убедительные доказательства того, что некоторые продукты являются факторами риска определенных заболеваний, в том числе эректильной дисфункции", - утверждает Гупта.

Доктор называет 4 категории самых вредных продуктов, которые могут повлиять на эрекцию:

Жареная еда: осторожно, трансжиры

Жареные продукты содержат большое количество насыщенных жиров и трансжиров. Что бы вы не жарили во фритюре или сковороде, эти продукты вредны для организма:

картофель фри;

куриные стрипсы;

жареная рыба в панировке;

сырные палочки;

яичные рулетики;

жареная курица;

сосиска в тесте.

Частое употребление такой пищи может привести к увеличению веса, сердечным заболеваниям и повышению уровня холестерина, что в комплексе может вызвать ЭД.

Красное мясо: слишком много холестерина

Как и жареные продукты, красное мясо содержит много насыщенных жиров. Врачи рекомендуют выбирать более безопасный источник белка - рыбу, птицу, бобы, орехи и цельнозерновые.

Что же под запретом?

Говядина;

баранина;

свинина;

телятина;

дичь (красное мясо).

Насыщенные жиры в красном мясе повышают уровень холестерина в крови и способствуют накоплению жира в кровеносных сосудах, в том числе в сосудах пениса. Это может затруднить приток крови к половым органам. А без хорошего кровотока ваш пенис не сможет стать эрегированным.

Продукты, которые содержат много соли

Употребление слишком большого количества соли может повысить кровяное давление, которое некоторые исследования связывают с ЭД. Около 70% соли, которую мы употребляем, поступает из упакованных и обработанных продуктов, таких как:

хлеб и хлебобулочные изделия;

бургеры, хот-доги и другой фаст фуд;

макаронные изделия;

пицца, готовые наборы с мясом, птицей и морепродуктами;

супы, пюре и каши быстрого приготовления.

Диета с высоким содержанием соли также может быть напрямую связана с ЭД, - считают ученые. Но и полностью исключать соль из рациона также врачи не рекомендуют. Отдавайте предпочтение небольшому количеству йодированной соли.

Алкоголь: чуть-чуть можно…

Алкоголь может вызвать серьезные проблемы с эрекцией. Если вы часто и много употребляете любые алкогольные напитки, со временем это может повлиять на нервы и кровеносные сосуды, в том числе на половой член. Даже 1–2 порции напитка могут затруднить эрекцию, особенно если у вас уже есть проблемы с этим.

"Учтите, что алкоголь мешает действию препаратов для повышения потенции. Лучшее, что можно сделать, если у вас ЭД, - это ограничить употребление алкоголя и ежедневно употреблять разнообразную здоровую пищу", - подчеркивает доктор Гупта.

Курение, заболевания, препараты: другие причины ЭД

Конечно, было бы наивно утверждать, что лишь питание влияет на потенцию. По мнению врачей, эректильная дисфункция - это мультифакторное явление. Еда, как и гены и окружающая среда, может или усугубить, или поддержать ваше состояние здоровья.

Обычно с ЭД связаны заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы, среди которых диабет, болезнь Паркинсона, высокий уровень холестерина и повышенное артериальное давление. Лекарства также могут влиять на эрекцию.

К распространенным препаратам, вызывающим ЭД, относятся: диуретики, лекарства от артериального давления и сердечные препараты, антидепрессанты, антигистаминные препараты, лекарства от Паркинсона, опиоиды.

Что касается вредных привычек, то в США курение является основной причиной ЭД. Токсичные химические вещества из вдыхаемого дыма могут повредить кровеносные сосуды и привести к снижению притока крови к половому члену. Примечательно, что в 2014 году ученые добавили эректильную дисфункцию к длинному списку заболеваний, вызываемых курением.

Единственный способ лечения ЭД, вызванной курением, - это бросить курить, - уверены врачи. Исследования показали, что отказ от курения сигарет может улучшить ЭД у многих курящих людей.

Средиземноморская диета: питание по-мужски

Много овощей, зелени и фруктов, орехи и семена, цельнозерновые продукты, а также белое мясо, рыба и растительные жиры - это основа Средиземноморской диеты, которую в последнее время ученые считают одной из самых полезных для сердечно-сосудистой системы. Ее же рекомендуют мужчинам для поддержания мужского здоровья и предотвращения ЭД.

Средиземноморский тип питания эффективен тогда, когда это не просто кратковременная диета, а образ жизни, - говорят врачи. В таком рационе есть и немало ограничений:

сладости, конфеты, выпечка, десерты;

сладкие напитки, газировки и чай;

продукты с высоким содержанием соли;

продукты с высокой степенью переработки, полуфабрикаты;

рафинированные углеводы, такие как белый хлеб и белый рис.

насыщенные жиры, такие как сливочное масло и свиное сало.

Воздержание от насыщенных жиров, соли и алкоголя поможет сохранить нервы и кровеносные сосуды полового члена в хорошем состоянии. Средиземноморская диета также позволит сбросить пару лишних килограммов без изнурительных диет и набрать мышечную массу в комплексе с физическими нагрузками. Вам удастся нормализовать давление и уровень сахара в крови, а это лучшая профилактика сердечно-сосудистой системы.