Уникайте їх: 4 продукти, які 'вбивають' ерекцію

Бажаєте, щоб ваші бажання збігалися з вашими можливостями?

За останніми даними вчених, солоні та жирні продукти у поєднанні з алкоголем можуть позбавити вас чоловічої сили.

Навіть якщо у вас стійка ерекція, така їжа може викликати еректильну дисфункцію.

Що таке по-справжньому "чоловіча страва" і як урізноманітнити раціон, щоб бути в тонусі якомога довше?

Питання нижче поясу: від чого краще відмовитися

Не секрет, що чоловіки не люблять морочитися з харчуванням, надаючи перевагу смаженим, жирним, гострим стравам та напівфабрикатам. І досить часто запивають це кількома банками пива. На думку лікарів, такі харчові звички навіть у молодому віці можуть зашкодити чоловічому здоров'ю. А якщо вас уже турбує еректильна дисфункція, краще й зовсім від них відмовитися.

Жоден продукт харчування не може викликати еректильну дисфункцію, - вважає доктор медицини Сара Гупта:

"Ваше здоров'я – це щось більше, ніж те, що ви їсте чи п'єте. Однак є переконливі докази того, що деякі продукти є факторами ризику певних захворювань, зокрема еректильної дисфункції", - стверджує Гупта.

Лікар називає 4 категорії найшкідливіших продуктів, які можуть вплинути на ерекцію:

Смажена їжа: обережно, трансжири

Смажені продукти містять велику кількість насичених жирів і трансжирів. Що б ви не смажили у фритюрі чи сковороді, ці продукти шкідливі для організму:

картопля фрі;

курячі стріпси;

смажена риба в паніровці;

сирні палички;

яєчні рулетики;

смажена курка;

сосиска у тісті.

Часте вживання такої їжі може призвести до збільшення ваги, серцевих захворювань та підвищення рівня холестерину, що в комплексі може спричинити ЕД.

Червоне м'ясо: надто багато холестерину

Як і смажені продукти, червоне м'ясо містить багато насичених жирів. Лікарі рекомендують обирати більш безпечне джерело білка - рибу, птицю, боби, горіхи та цільнозернові.

Що ж під забороною?

Яловичина;

баранина;

свинина;

телятина;

дичина (червоне м'ясо).

Насичені жири у червоному м'ясі підвищують рівень холестерину в крові та сприяють накопиченню жиру в кровоносних судинах, у тому числі у судинах пенісу. Це може ускладнити приплив крові до статевих органів. А без хорошого кровотоку ваш пеніс не зможе стати ерегованим.

Продукти, які містять багато солі

Вживання занадто великої кількості солі може підвищити кров'яний тиск, який деякі дослідження пов'язують із ЕД. Близько 70% солі, яку ми вживаємо, надходить із упакованих та оброблених продуктів, таких як:

хліб та хлібобулочні вироби;

бургери, хот-доги й інший фаст фуд;

макаронні вироби;

піца, готові набори з м'ясом та морепродуктами;

супи, пюре та каші швидкого приготування.

Дієта із високим вмістом солі також може бути безпосередньо пов'язана з ЕД, - вважають учені. Однак повністю виключати сіль із раціону лікарі також не радять. Обирайте йодовану сіль у невеликій кількості.

Алкоголь: трохи не страшно….

Алкоголь може спричинити серйозні проблеми з ерекцією. Якщо ви часто й багато вживаєте будь-які алкогольні напої, згодом це може вплинути на нерви та кровоносні судини, зокрема на статевий член. Навіть 1-2 порції напою можуть ускладнити ерекцію, особливо якщо у вас вже є проблеми з цим.

"Майте на увазі, що алкоголь впливає на дію препаратів для підвищення потенції. Найкраще, що можна зробити, якщо у вас ЕД, - це обмежити вживання алкоголю й щодня вживати різноманітну здорову їжу", - наголошує доктор Гупта.

Куріння, захворювання, препарати: інші причини ЕД

Звичайно, було б наївно стверджувати, що лише харчування впливає на потенцію. На думку лікарів, еректильна дисфункція – це багатофакторне явище. Їжа, як і гени та довкілля, може або посилити, або підтримати ваш стан здоров'я.

Зазвичай з ЕД пов'язані захворювання нервової та серцево-судинної системи, серед яких діабет, хвороба Паркінсона, високий рівень холестерину та підвищений артеріальний тиск. Ліки можуть впливати на ерекцію.

До поширених препаратів, які викликають ЕД, належать: діуретики, ліки від артеріального тиску та серцеві препарати, антидепресанти, антигістамінні препарати, ліки від Паркінсона, опіоїди.

Щодо шкідливих звичок, то в США куріння є основною причиною ЕД. Токсичні хімічні речовини, які містяться у сигаретному димі, можуть пошкодити кровоносні судини та призвести до зниження припливу крові до статевого члена. Примітно, що у 2014 році вчені додали еректильну дисфункцію до довгого списку захворювань, які викликаються курінням.

Єдиний спосіб лікування ЕД, викликаної курінням, – це кинути палити, – впевнені лікарі. Дослідження показали, що відмова від куріння сигарет може покращити ЕД у багатьох людей, що палять.

Середземноморська дієта: харчування по-чоловічому

Багато овочів, зелені та фруктів, горіхи й насіння, цільнозернові продукти, а також біле м'ясо, риба та рослинні жири – це основа Середземноморської дієти, яку останнім часом вчені вважають однією із найкорисніших для серцево-судинної системи. Її ж рекомендують чоловікам для підтримки здоров'я й профілактики ЕД.

Середземноморський тип харчування ефективний тоді, коли це не просто короткочасна дієта, а спосіб життя, – стверджують лікарі. У такому раціоні є чимало обмежень:

солодощі, цукерки, випічка, десерти;

солодкі газовані напої та чай із цукром;

продукти з високим вмістом солі;

продукти з високим ступенем переробки, напівфабрикати;

рафіновані вуглеводи, такі як білий хліб та білий рис.

насичені жири, такі як вершкове масло й свиняче сало.

Утримання від насичених жирів, солі та алкоголю допоможе зберегти нерви та кровоносні судини статевого члена у хорошому стані.Середземноморська дієта також дозволить скинути пару зайвих кілограмів без виснажливих дієт й набрати м'язову масу у комплексі з фізичними навантаженнями. Ви зможете нормалізувати тиск і рівень цукру в крові, а це найкраща профілактика хвороб серцево-судинної системи.