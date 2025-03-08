Изменения в законодательстве о военной службе: какие основания для увольнения мобилизованных

С 18 мая 2024 вступили в силу новые изменения в законодательство, регулирующие вопросы прохождения военной службы, мобилизации и военного учета. Они предусматривают ряд оснований для освобождения мобилизованных лиц во время военного положения, что обеспечивает четкий и справедливый порядок.

Закон определяет, что военнослужащие могут быть уволены по возрасту в случае достижения предельного возраста пребывания на службе. Также предусмотрены основания, связанные с состоянием здоровья, в частности, в случае признания лица непригодным к военной службе по заключению военно-врачебной комиссии, установления инвалидности или временной непригодности с последующим пересмотром. Увольнение возможно и в случае вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если лицо получило наказание в виде лишения или ограничения свободы. Об этом пишет nv.ua.

Кроме того, мобилизованные могут быть уволены после пребывания в плену, если они не желают продолжать службу. Для военнослужащих высшего офицерского состава основанием может быть сокращение штатов или организационные меры, исключающие их дальнейшее использование на службе. Также увольнению подлежат лица, которые были назначены или избраны на определенные должности, в частности, судей, членов Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей и других государственных органов.

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Семейные обстоятельства могут стать причиной увольнения. В частности, это касается беременных женщин-военнослужащих, а также находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет или до шести лет, если есть медицинское заключение. Мужчины и женщины, имеющие на содержании трое и более детей младше 18 лет, могут быть уволены, кроме случаев, когда есть задолженность по уплате алиментов. Основанием является также самостоятельное воспитание ребенка в случае смерти или лишения родительских прав другого родителя, а также необходимость ухода за тяжелобольным ребенком.

Кроме того, военнослужащие могут уволиться из-за необходимости ухода за членами семьи, имеющими инвалидность I или II группы, а также в случае необходимости опеки над лицом, признанным судом недееспособным. Закон охватывает широкий спектр жизненных ситуаций, которые могут являться основаниями для прекращения военной службы, предоставляя мобилизованным возможность увольнения по обоснованным причинам.

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