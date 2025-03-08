Зміни у законодавстві про військову службу: які є підстави для звільнення мобілізованих

З 18 травня 2024 року набули чинності нові зміни до законодавства, які регулюють питання проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Вони передбачають низку підстав для звільнення мобілізованих осіб під час дії воєнного стану, що забезпечує чіткий і справедливий порядок.

Закон визначає, що військовослужбовці можуть бути звільнені за віком у разі досягнення граничного віку перебування на службі. Також передбачені підстави, пов’язані зі станом здоров’я, зокрема в разі визнання особи непридатною до військової служби за висновком військово-лікарської комісії, встановлення інвалідності або тимчасової непридатності з подальшим переглядом. Звільнення можливе й у разі набрання законної сили обвинувальним вироком суду, якщо особа отримала покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі. Про це пише nv.ua.

Крім того, мобілізовані можуть бути звільнені після перебування в полоні, якщо вони не бажають продовжувати службу. Для військовослужбовців вищого офіцерського складу підставою може бути скорочення штатів або організаційні заходи, що унеможливлюють їх подальше використання на службі. Також звільненню підлягають особи, які були призначені або обрані на певні посади, зокрема суддів, членів Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших державних органів.

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Сімейні обставини також можуть стати причиною звільнення. Зокрема, це стосується вагітних жінок-військовослужбовиць, а також тих, хто перебуває у відпустці для догляду за дитиною до трьох років або до шести років, якщо є медичний висновок. Чоловіки та жінки, які мають на утриманні троє і більше дітей віком до 18 років, можуть бути звільнені, окрім випадків, коли є заборгованість зі сплати аліментів. Підставою є також самостійне виховання дитини у разі смерті або позбавлення батьківських прав іншого з батьків, а також необхідність догляду за тяжкохворою дитиною.

Крім того, військовослужбовці можуть звільнитися через необхідність догляду за членами сім’ї, які мають інвалідність I або II групи, а також у разі потреби опіки над особою, визнаною судом недієздатною. Закон охоплює широкий спектр життєвих ситуацій, які можуть бути підставами для припинення військової служби, надаючи мобілізованим можливість звільнення за обґрунтованих причин.

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