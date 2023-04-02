Израильские ученые доказали, что растения "пищат" ультразвуком от стресса

Ученые из Тель-Авивского университета доказали, что растения могут выражать свой стресс ультразвуковыми сигналами, которые могут быть зарегистрированы на расстоянии. Ученые натренировали алгоритм машинного обучения распознавать, что повлекло за собой стрессовое состояние у растений – засуха или повреждение, на основе издаваемых ими звуков. Эта информация была опубликована в журнале Cell.

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Растения, как и другие живые организмы, реагируют на стрессовые раздражители, например на засуху, повреждение или недостаток питательных веществ. Это может проявляться не только в изменении цвета и формы, но и в выделении летучих химических соединений, электрической сигнализации и даже вибрации, вызываемой образованием и лущением крошечных пузырьков воздуха в ксилеме. Ученые из Тель-Авивского университета обратили внимание, что звуки растений неизучены и подтвердили, что растения могут издавать ультразвуковые сигналы во время стресса.

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Исследователи регистрировали звуки от растений посредством двух чувствительных микрофонов, способных воспринимать ультразвук в пределах 20-150 килогерцев. Растения – помидор и табак – помещали в акустически изолированные камеры и либо оставляли в покое, либо подвергали воздействию засухи, не поливая долгое время, или повреждали, срезая их стебель.

Результаты исследования показали, что растения издают звуки, зависящие от их состояния и стрессового состояния. К примеру, после того, как растение было подвергнуто стрессовым воздействиям, оно начинало выдавать больше ультразвуковых сигналов по сравнению со спокойным состоянием. С помощью алгоритма машинного обучения ученые смогли различить между разными типами стресса, действовавшего на растение.

Эти открытия имеют большой потенциал для применения в сельском хозяйстве и экологии. Например, с помощью ультразвуковых сигналов растений можно своевременно выявлять стрессовые условия, такие как засуха, и вовремя реагировать на них, уменьшая влияние на урожай. Также это может помочь в изучении экологических процессов и выявлении различных вредных факторов на разных уровнях, от хозяйственных насаждений до больших лесов.

Следующим шагом для исследователей является дальнейшее исследование механизма образования ультразвуковых сигналов у растений и их функциональной роли в разных ситуациях. Это может привести к новым открытиям и пониманию взаимодействия растений с окружающей средой, а также разработке новых методов увеличения урожайности и сохранения экологии.

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