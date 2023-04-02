Ізраїльські вчені довели, що рослини "пищать" ультразвуком від стресу

Науковці з Тель-Авівського університету довели, що рослини можуть виражати свій стрес ультразвуковими сигналами, які можуть бути зареєстровані на відстані. Вчені натренували алгоритм машинного навчання розпізнавати, що спричинило стресовий стан у рослин – посуха чи пошкодження, на основі звуків, що вони видають. Ця інформація була опублікована в журналі Cell.

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Рослини, як і інші живі організми, реагують на стресові подразники, наприклад, на посуху, пошкодження чи нестачу поживних речовин. Це може проявлятися не лише у зміні кольору і форми, але й у виділенні летких хімічних сполук, електричної сигналізації та навіть вібрації, яка спричиняється утворенням і лусканням крихітних бульбашок повітря у ксилемі. Науковці з Тель-Авівського університету звернули увагу на те, що звуки рослин невивчені та підтвердили, що рослини можуть видавати ультразвукові сигнали під час стресу.

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Дослідники реєстрували звуки від рослин за допомогою двох чутливих мікрофонів, здатних сприймати ультразвук в межах 20-150 кілогерців. Рослини — помідор та тютюн — поміщали в акустично ізольовані камери і або залишали в спокої, або піддавали впливу посухи, не поливаючи довгий час, чи пошкоджували, зрізаючи їхнє стебло.

Результати дослідження показали, що рослини видають звуки, які залежать від їхнього стану та стресового стану. Наприклад, після того, як рослина була піддана стресовим впливам, вона починала видавати більше ультразвукових сигналів в порівнянні зі спокійним станом. За допомогою алгоритму машинного навчання, науковці змогли розрізнити між різними типами стресу, що діяв на рослину.

Ці відкриття мають великий потенціал для застосування у сільському господарстві та екології. Наприклад, за допомогою ультразвукових сигналів рослин, можна вчасно виявляти стресові умови, такі як посуха, та вчасно реагувати на них, зменшуючи вплив на врожай. Також це може допомогти у вивченні екологічних процесів та виявленні різноманітних шкідливих факторів на різних рівнях, від господарських насаджень до великих лісів.

Наступним кроком для дослідників є подальше дослідження механізму утворення ультразвукових сигналів у рослин та їхньої функціональної ролі в різних ситуаціях. Це може привести до нових відкриттів та розуміння взаємодії рослин з довкіллям, а також до розробки нових методів збільшення врожайності та збереження екології.

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