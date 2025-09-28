Чого чекати від валютного ринку: прогноз курсу долара до 5 жовтня

На початку жовтня валютний ринок України залишатиметься відносно стабільним, без різких змін порівняно з вереснем. Період прогнозованості триватиме й далі.

Як пояснив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі для УНІАН, у найближчий час гривня зможе конкурувати з доларом та євро як засіб збереження коштів. За його оцінками, у період з 29 вересня до 5 жовтня курс американської валюти коливатиметься в межах 41,25–41,65 грн на міжбанківському ринку та 41,2–41,5 грн у готівковому сегменті.

Це означає, що $100 коштуватимуть приблизно 4120–4150 грн, а 1000 доларів обійдуться українцям у 41 200–41 500 грн.

Щодо євро, то банкір очікує його вартість на рівні 47,5–49 грн як на міжбанку, так і на готівковому ринку. Відповідно, за 100 євро доведеться заплатити 4750–4900 грн, а 1000 євро оцінюватимуться в 47 500–49 000 грн.

Разом із тим, Лєсовий наголосив, що у жовтні 2025 року на курс валют впливатиме цілий комплекс факторів. Попри важливість внутрішньої економічної політики, ключові рішення, які визначатимуть динаміку, ухвалюватимуться поза межами України.

