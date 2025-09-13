Бізнес очікує значний стрибок долара у 2026 році: який курс прогнозують

Український бізнес продовжує адаптувати фінансові стратегії до валютних змін: у бюджетах на 2026 рік середній курс долара закладено на рівні 46 грн. Це на 2 гривні більше, ніж у 2025-му, і на 5 – порівняно з 2024 роком.

Про це свідчать результати опитування Асоціації "Прогнози бізнесу на 2026 рік", яке провела Європейська Бізнес Асоціація. У 2026 році 55% компаній очікують покращення бізнес-динаміки, що трохи перевищує показник попереднього року (53%). При цьому 30% не передбачають змін, а 15% прогнозують зниження активності.

Очікування щодо доходів

Кількість керівників, які сподіваються на зростання доходів у гривневому еквіваленті, зросла до 77%, порівняно з 72% у попередньому році. Лише 12% прогнозують зниження.

Очікуване зростання розподіляється наступним чином:

До 10% – 30% опитаних;

В межах 11–20% – 33%;

Понад 21% – 14%.

Ще 11% респондентів планують зберегти фінансові показники на рівні 2025 року.

У натуральному виразі збільшення доходів передбачають 60% компаній, а в доларах – 55%. Водночас 15% бізнесів готуються до можливого падіння.

Прогнози стосовно війни

За результатами опитування, 29% компаній у своїх бізнес-стратегіях передбачають можливе завершення бойових дій у 2026 році. Водночас 19% не розглядають такий сценарій, а 52% утримуються від будь-яких прогнозів щодо термінів завершення війни.

