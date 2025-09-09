Що чекає на долар в Україні: прогноз ціни до 14 вересня

Українцям не слід очікувати різких коливань курсу валют до 14 вересня: валютний ринок залишатиметься відносно стабільним. Можливі непередбачувані ситуації будуть пом’якшені втручанням Національного банку.

Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестицій "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН. За його прогнозом, курс долара до 14 вересня коливатиметься в межах 41,4–41,8 грн на міжбанківському ринку та 41,2–41,6 грн на готівковому.

Отже, до кінця тижня 100 доларів США в Україні коштуватимуть приблизно 4 120–4 160 грн, а 1 000 доларів обійдуться в 41 200–41 600 грн.

Експерт також зазначив, що курс євро залишатиметься на рівні 48–49 грн на міжбанку та 48–49,5 грн у готівковому обміні.

Таким чином, 100 євро коштуватимуть 4 800–4 950 грн, а 1 000 євро обійдуться в 48 000–49 500 грн.

