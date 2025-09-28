Чего ждать от валютного рынка: прогноз курса доллара до 5 октября

В начале октября валютный рынок Украины будет оставаться относительно стабильным, без резких изменений по сравнению с сентябрем. Период прогнозируемости будет продолжаться и дальше.

Как пояснил директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии для УНИАН, в ближайшее время гривна сможет конкурировать с долларом и евро как средство сохранения средств. По его оценкам, в период с 29 сентября по 5 октября курс американской валюты будет колебаться в пределах 41,25–41,65 грн на межбанковском рынке и 41,2–41,5 грн в наличном сегменте.

Это означает, что $100 будет стоить примерно 4120–4150 грн, а 1000 долларов обойдутся украинцам в 41 200–41 500 грн.

Что касается евро, то банкир ожидает его стоимость на уровне 47,5–49 грн. как на межбанке, так и на наличном рынке. Соответственно, за 100 евро придется заплатить 4750–4900 грн, а 1000 евро будут оцениваться в 47 500–49 000 грн.

Вместе с тем Лесовой подчеркнул, что в октябре 2025 года на курс валют будет влиять целый комплекс факторов. Несмотря на важность внутренней экономической политики, ключевые решения, определяющие динамику, будут приниматься за пределами Украины.

Ранее мы рассказывали, что бизнес ожидает значительный скачок доллара в 2026 году.

