Не всі гібридні авто однаково вигідні: топ-3 моделі, які радять уникати експерти

Перехід на електричні авто відбувається повільніше, ніж прогнозувалося, але інтерес до економічних автомобілів зростає, що сприяє популярності гібридних моделей. Однак далеко не всі з них є вигідними.

Фахівці з Motor Biscuit назвали три гібридних автомобілі, які вони рекомендують уникати.

1. BMW X5 Hybrid 2025 року

Ціна цього підзарядного гібрида складає 73 800 доларів. За таку суму автомобіль має повністю виправдовувати свої характеристики. Проте, за даними EPA, кросовер споживає 10,7 л пального на 100 км пробігу. Варто зазначити, що його запас ходу лише на електричному приводі досягає 64 км.

2. Ford F-150 Hybrid 2025 року

F-150 став одним з перших гібридних пікапів на ринку, але цей факт ніяк позитивно не позначився на його ефективності та якості. За даними EPA, витрата пального в місті складає 10,7 л/100 км, а на шосе - 9,8 л/100 км. Однак, автомобільні журналісти з Edmunds під час тривалих тестів зафіксували майже стабільну витрату на рівні 13,1 л/100 км.

Також гібридна версія PowerBoost має низьку оцінку надійності. Багато власників скаржились на неполадки з акумулятором, електронними системами та кузовом.

3. Hyundai Tucson Hybrid 2025

Цей кросовер відрізняється комфортом, сучасним дизайном і високою ефективністю: його витрата пального становить лише 6,2 л на 100 км. Однак, незважаючи на це, він стикається з критикою. Водії відзначають проблеми з двигуном та трансмісією, хоча загальний рівень надійності Tucson все ще залишається вище середнього.

