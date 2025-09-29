В Україні назріває підвищення тарифів на воду: яку ціну за кубометр можуть встановити

Експерти вважають, що в Україні наближається підвищення тарифів на водопостачання. У нинішній ситуації, в якій опинилися водоканали, змінити ситуацію не вдасться без цього кроку. За прогнозами, ціни можуть збільшитися значно – з поточних близько 30 грн за кубометр (включаючи водопостачання і водовідведення) до 150 грн, а в деяких містах навіть до 200 грн.

Як зазначено в матеріалі OBOZ.UA, водоканали наразі функціонують у збитковому режимі. Зокрема, Дмитро Новицький, заступник генерального директора зі стратегічної політики "Київводоканалу", вказує, що поточні тарифи покривають лише 60-70% витрат підприємства.

"Для побутових споживачів вони не підвищувалися з 2021 року. Відповідно, недофінансування водоканалів на сьогодні становить 30-40%", – зазначив він.

Недостатнє фінансування, як зазначає він, викликає кілька серйозних проблем, серед яких:

брак коштів для виконання ремонтних робіт та модернізації обладнання.

підвищення кількості аварійних ситуацій.

Він також зазначив, що основним джерелом фінансування водоканалів є споживачі. І гроші можна отримати двома шляхами:

безпосередньо через встановлені тарифи.

з міського або державного бюджету.

"Але в будь-якому разі джерело – гаманець українця", – підкреслює експерт.

На даний момент не ухвалено рішення про підвищення тарифів на воду, принаймні публічно. Однак, за словами колишньої членкині НКРЕКП Ольги Бабій, індикатором того, що ціни можуть зрости, стане "поведінка" комісії.

"Коли вони починають процедуру схвалення (нових тарифів. – ред.), то все публікують на сайті. І якщо це з'явиться, то означатиме, що дійсно щось почалося", – пояснила експертка.

