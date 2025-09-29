В Украине назревает повышение тарифов на воду: какую цену за кубометр могут установить

Эксперты считают, что в Украине приближается повышение тарифов на водоснабжение. В нынешней ситуации, в которой оказались водоканалы, изменить ситуацию не удастся без этого шага. По прогнозам, цены могут увеличиться значительно – с текущих около 30 грн за кубометр (включая водоснабжение и водоотведение) до 150 грн, а в некоторых городах даже до 200 грн.

Как указано в материале OBOZ.UA, водоканалы сейчас функционируют в убыточном режиме. В частности, Дмитрий Новицкий, заместитель генерального директора по стратегической политике "Киевводоканала", указывает, что текущие тарифы покрывают лишь 60-70% расходов предприятия.

"Для бытовых потребителей они не повышались с 2021 года. Соответственно, недофинансирование водоканалов на сегодня составляет 30-40%", – отметил он.

Недостаточное финансирование, как отмечает он, вызывает несколько серьезных проблем, среди которых:

нехватка средств для выполнения ремонтных работ и модернизации оборудования.

повышение количества аварийных ситуаций

Он также отметил, что основным источником финансирования водоканалов есть потребители. И деньги можно получить двумя путями:

непосредственно из-за установленных тарифов.

из городского или государственного бюджета

"Но в любом случае источник – кошелек украинца", – подчеркивает эксперт.

На данный момент решение о повышении тарифов на воду не принято, по крайней мере публично. Однако, по словам бывшего члена НКРЭКУ Ольги Бабий, индикатором того, что цены могут вырасти, станет "поведение" комиссии.

"Когда они начинают процедуру утверждения (новых тарифов. – ред.), то все публикуют на сайте. И если это появится, то будет означать, что действительно что-то началось", – пояснила эксперт.

