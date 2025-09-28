'РФ відмовляється від будь-яких переговорів': Венс зробив заяву про війну в Україні та звернувся до росіян

За останні кілька тижнів Росія припинила участь у двосторонніх переговорах з Україною та тристоронніх зустрічах за участі президента США Дональда Трампа або інших представників його адміністрації.

Цю інформацію озвучив віцепрезидент США Джей Ді Венс під час інтерв'ю для телеканалу Fox News, уривок з якого опублікував Білий дім. Венс підкреслив, що ситуація на місці змінилася, оскільки "росіяни забирають багато життів, самі також зазнають значних втрат, і в результаті не мають майже нічого, щоб це виправдати".

Віцепрезидент США наголосив, що американська сторона залишається прихильною до мирного врегулювання, однак підкреслив, що для досягнення миру необхідна готовність обох сторін до діалогу.

За його словами, останні тижні засвідчили небажання Росії брати участь у переговорах: "Росіяни відмовилися сісти (за стіл переговорів – ред.) у будь-яких двосторонніх зустрічах з українцями. Вони відмовилися брати участь у будь-яких тристоронніх зустрічах, на яких президент [США Трамп] або інший член адміністрації міг би сісти (за стіл перемовин – ред.) з росіянами та українцями".

Венс зазначив, що США з самого початку другого терміну адміністрації Трампа прагнули миру, але "росіяни мають прокинутися і прийняти реальність".

"Багато людей гине. Вони (росіяни – ред.) не мають багато чого показати за це. Скільки ще людей вони готові втратити? Скільки ще людей вони готові вбити заради дуже невеликої, якщо взагалі якоїсь, військової переваги на землі? Я думаю, що відповідь, сподіваємось, буде "не так багато", – пояснив американський політик.

За словами Венса позиція Вашингтона полягає в тому, що США продовжать зусилля для досягнення миру, сподіваючись, що Росія зрештою зрозуміє реальний стан справ на місці.

