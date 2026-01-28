Російська армія здійснила масовану атаку на Україну: на Київщині двоє загиблих, пошкоджено житлові будинки в Одесі та на Запоріжжі (фото, відео)

У ніч на 28 січня російські війська здійснили масовану атаку по території України, застосувавши ударні безпілотники та балістичну ракету. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей на Київщині, в Одеській області зазнав пошкоджень православний монастир, а також зафіксовані влучання у Запоріжжі та Кривому Розі. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Київська область і столиця

У Білогородській громаді Бучанського району внаслідок атаки дрона "Герань-2" виникла пожежа в квартирі на сьомому поверсі житлового будинку. За інформацією ДСНС, постраждали чотири людини: жінка, двоє дітей 2016 та 2021 років народження з гострою реакцією на стрес, а також чоловік, який отруївся продуктами горіння.

Голова Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що внаслідок удару загинули чоловік і жінка. Пожежу на даху та верхньому поверсі багатоповерхівки ліквідовано.

У Києві працювала ППО. У Голосіївському районі уламки безпілотника впали на проїжджу частину та пошкодили дах багатоповерхового будинку. Міський голова Віталій Кличко уточнив, що займання на даху нежитлової будівлі вже ліквідовано, постраждалих немає.

Одеська область

За словами керівника МВА Сергія Лисака, в Одесі поранення отримали троє людей. 21-річного чоловіка з осколковим пораненням госпіталізували, ще двом постраждалим віком 67 і 80 років допомогу надали на місці.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер зазначив, що в Київському районі міста дрон влучив у територію православного монастиря, спричинивши пожежу. Пізніше ще один БПЛА пошкодив приватний житловий будинок.

Кривий Ріг

Керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул повідомив про поранення 51-річної жінки та 60-річного чоловіка внаслідок балістичного удару по об’єкту інфраструктури. Жінка перебуває в лікарні у стані середньої тяжкості, чоловікові допомогу надали на місці.

Через атаку сталося аварійне відключення кількох великих котелень, а пошкодження магістралей призвели до відсутності опалення приблизно у 700 будинках.

Запоріжжя

У Запоріжжі кількість постраждалих зросла до чотирьох. Медики надали допомогу 38-річному чоловікові та жінкам віком 88, 65 і 55 років. Очільник ОВА Іван Федоров повідомив, що дрон влучив у двір багатоповерхового будинку — пошкоджено понад 100 квартир і близько 20 автомобілів, виникла пожежа.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

