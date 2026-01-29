На які пільги можуть розраховувати сім’ї з дітьми у 2026 році

У 2026 році багатодітні сім’ї в Україні мають право на низку державних пільг та грошової допомоги. Це важлива підтримка для родин, де виховується троє і більше дітей.

Про те, які пільги можуть оформити багатодітні родини у 2026 році, пояснили на сайті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Хто вважається багатодітною сім’єю

Багатодітною офіційно визнається сім’я, де подружжя перебуває у зареєстрованому шлюбі, живе разом і виховує щонайменше трьох дітей. До складу сім’ї зараховують також дітей до 23 років, якщо вони навчаються на денній формі у закладах професійної чи вищої освіти.

Статус багатодітної сім’ї мають і ті родини, де:

один із батьків має дітей від попереднього шлюбу, але всі разом проживають і виховуються у новій сім’ї;

мати або батько самостійно виховує трьох і більше дітей.

Як отримати статус багатодітної сім’ї

Підтвердженням статусу є посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з такої сім’ї (видається дітям від 6 років). Порядок оформлення регулює постанова Кабінету Міністрів № 209.

Подати заяву можна:

до органів місцевої влади;

до будь-якого Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) — незалежно від місця реєстрації.

Оформлення триває до 10 робочих днів після подання заяви.

Які пільги доступні багатодітним сім’ям у 2026 році

Багатодітні родини можуть скористатися такими основними пільгами:

50% знижки на оплату житлово-комунальних послуг (електрика, газ, вода, опалення, вивіз сміття);

50% знижки на абонентську плату за стаціонарний телефон;

50% знижки на вартість твердого палива чи скрапленого газу, якщо немає централізованого опалення.

Ці пільги надаються з урахуванням доходу сім’ї. Середньомісячний сукупний дохід на одну особу не повинен перевищувати рівень, який дає право на податкову соціальну пільгу.

Додаткові права дітей з багатодітних сімей

Діти з таких родин мають право на:

щорічний безплатний медичний огляд;

безплатні ліки за рецептом лікаря;

безоплатний проїзд у громадському транспорті (крім таксі);

безплатне оздоровлення та відпочинок у дитячих таборах;

щомісячну грошову допомогу на третю та кожну наступну дитину до 6 років.

Якщо в сім’ї одночасно народилося двоє чи більше дітей і вона набула статусу багатодітної, грошова допомога призначається на кожну дитину окремо.

Як оформити грошову допомогу та пільги

Документи приймають органи місцевого самоврядування, ЦНАП або органи соціального захисту населення. Після подання заяви документи передають до відповідного органу соцзахисту. Виплати здійснюються за місцем реєстрації або фактичного проживання заявника.

Допомога призначається з місяця подання повного пакета документів.

У яких випадках виплати можуть припинити

Законодавство передбачає припинення допомоги та пільг у таких випадках:

позбавлення батьківських прав;

ухилення від виховання дитини;

нецільове використання коштів;

перебування дитини на повному державному утриманні або в стаціонарному закладі;

втрата родиною статусу багатодітної;

смерть дитини або отримувача допомоги.

Багатодітні сім’ї в Україні отримують суттєву підтримку від держави — від знижок на комуналку до щомісячних виплат на дітей. Якщо ваша родина відповідає критеріям — не зволікайте з оформленням посвідчення та пільг. Зверніться до ЦНАП або органу соцзахисту вже зараз, щоб почати отримувати допомогу з наступного місяця.

