На какие льготы могут рассчитывать семьи с детьми в 2026 году

В 2026 году многодетные семьи в Украине имеют право на ряд государственных льгот и денежной помощи. Это важная поддержка для семей, где воспитываются трое и больше детей.

О том, какие льготы могут оформить многодетные семьи в 2026 году, пояснили на сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Кто считается многодетной семьей

Многодетной официально признается семья, где супруги состоят в зарегистрированном браке, живут вместе и воспитывают не менее трех детей. В состав семьи относят также детей до 23 лет, если они учатся на дневной форме в учреждениях профессионального или высшего образования.

Статус многодетной семьи имеют и те семьи, где:

один из родителей имеет детей от предыдущего брака, но все вместе проживают и воспитываются в новой семье;

мать или отец самостоятельно воспитывает троих и более детей.

Как получить статус многодетной семьи

Подтверждением статуса является удостоверение родителей многодетной семьи и удостоверение ребенка из такой семьи (выдается детям от 6 лет). Порядок оформления регулируется постановлением Кабинета Министров № 209.

Подать заявление можно:

в органы местной власти;

в любой Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) – независимо от места регистрации.

Оформление длится до 10 рабочих дней после подачи заявления.

Какие льготы доступны многодетным семьям в 2026 году

Многодетные семьи могут воспользоваться следующими основными льготами:

50% скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг (электричество, газ, вода, отопление, вывоз мусора);

50% скидка на абонентскую плату за стационарный телефон;

50% скидки на стоимость твердого топлива или сжиженного газа, если нет централизованного отопления.

Эти льготы предоставляются на базе дохода семьи. Среднемесячный совокупный доход на одного человека не должен превышать уровень, дающий право на налоговую социальную льготу.

Читайте также: В каких магазинах можно потратить деньги "зимней поддержки": обновлен список

Дополнительные права детей из многодетных семей

Дети из таких семей имеют право на:

ежегодное бесплатное медицинское освидетельствование;

бесплатные лекарства по рецепту врача;

безвозмездный проезд в общественном транспорте (кроме такси);

бесплатное оздоровление и отдых в детских лагерях;

ежемесячное пособие на третьего и каждого следующего ребенка до 6 лет.

Если в семье одновременно родилось двое или более детей и она приобрела статус многодетной, денежная помощь назначается на каждого ребенка отдельно.

Как оформить денежную помощь и льготы

Документы принимаются органами местного самоуправления, ЦНАПом или органами социальной защиты населения. После подачи заявления документы передают в соответствующий орган соцзащиты. Выплаты производятся по месту регистрации или фактического проживания заявителя.

Помощь назначается с месяца предоставления полного пакета документов.

В каких случаях выплаты могут прекратить

Законодательство предусматривает прекращение пособий и льгот в следующих случаях:

лишение родительских прав;

уклонение от воспитания ребенка;

нецелевое использование средств;

пребывание ребенка в полном государственном содержании или в стационарном учреждении;

потеря семьей статуса многодетной;

смерть ребенка или получателя пособия.

Многодетные семьи в Украине получают значительную поддержку от государства — от скидок на коммуналку до ежемесячных выплат на детей. Если ваша семья отвечает критериям – не медлите с оформлением удостоверений и льгот. Обратитесь в ЦНАП или орган соцзащиты уже сейчас, чтобы начать получать помощь со следующего месяца.

Напомним, мы уже писали, возрастут ли тарифы на коммуналку с 1 февраля.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!