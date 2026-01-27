В Україні значно подорожчав популярний фрукт: скільки коштує

За підсумками минулого тижня гуртовий ринок овочів в Україні демонстрував відносну стабільність, хоча окремі позиції все ж зазнали помітних цінових коригувань.Зокрема, дещо підросли ціни на тепличні овочі.

Помідори нині продають у межах 90–125 грн/кг, тоді як тижнем раніше їхня вартість коливалася від 90 до 110 грн/кг. Огірки також додали в ціні — діапазон піднявся зі 130–180 до 135–180 грн/кг. Про це повідомляє EastFruit.

На ринку картоплі спостерігається ширший розбіг цін: якщо раніше її реалізовували по 12–14 грн/кг, то тепер пропозиції стартують уже з 10 грн/кг і сягають 14 грн. Буряк, навпаки, подешевшав у середньому на гривню — до 7–9 грн/кг, тоді як ріпчаста цибуля трохи зросла в ціні та торгується по 6–8 грн/кг. Помітно знизилася вартість зеленої цибулі — з 250–270 до 180–250 грн/кг.

Також зменшилася максимальна ціна на перець. Солодкий перець нині пропонують по 145–160 грн/кг замість попередніх 145–180 грн, а гострий перець подешевшав до 100–180 грн/кг проти минулих 100–200 грн.

Більш доступною стала синя капуста — її гуртові ціни опустилися до 15–20 грн/кг, тоді як ще тиждень тому вона коштувала 20–25 грн. Водночас пекінська капуста трохи подорожчала — до 22–25 грн/кг. Ціни на інші різновиди капусти залишилися без змін.

У сегменті фруктів найпомітніше подорожчав виноград: тепер його продають по 140–200 грн/кг, тоді як раніше ціни трималися в межах 80–170 грн. Незначне зростання вартості зафіксовано і на груші — з 30–55 до 40–60 грн/кг. Натомість апельсини стали дешевшими: їхній ціновий коридор знизився з 70–110 до 60–110 грн/кг.

Нагадаємо, в Україні подорожчала риба.

