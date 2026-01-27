В Украине значительно подорожал популярный фрукт: сколько стоит

По итогам прошлой недели оптовый рынок овощей в Украине демонстрировал относительную стабильность, хотя отдельные позиции все же претерпели заметные ценовые корректировки. В частности, несколько подросли цены на тепличные овощи.

Помидоры сейчас продают в пределах 90–125 грн/кг, в то время как неделей ранее их стоимость колебалась от 90 до 110 грн/кг. Огурцы также прибавили в цене - диапазон поднялся со 130-180 до 135-180 грн/кг. Об этом сообщает EastFruit.

На рынке картофеля наблюдается более широкий разбег цен: если раньше его реализовывали по 12–14 грн/кг, то теперь предложения стартуют уже с 10 грн/кг и достигают 14 грн. Свекла, напротив, подешевела в среднем на гривну — до 7–9 грн/кг, тогда как репчатый лук немного вырос в цене и торгуется по 6–8 грн/кг. Заметно снизилась стоимость зеленого лука – с 250–270 до 180–250 грн/кг.

Также снизилась максимальная цена на перец. Сладкий перец сейчас предлагают по 145–160 грн/кг вместо предыдущих 145–180 грн, а острый перец подешевел до 100–180 грн/кг против 100–200 грн.

Более доступной стала синяя капуста - ее оптовые цены опустились до 15-20 грн/кг, тогда как еще неделю назад она стоила 20-25 грн/кг. В то же время, пекинская капуста немного подорожала — до 22–25 грн/кг. Цены на другие виды капусты остались без изменений.

В сегменте фруктов заметнее всего подорожал виноград: теперь его продают по 140–200 грн/кг, тогда как раньше цены держались в пределах 80–170 грн. Незначительный рост стоимости зафиксирован и на груше - с 30-55 до 40-60 грн/кг. А апельсины стали дешевле: их ценовой коридор снизился с 70–110 до 60–110 грн/кг.

