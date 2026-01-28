Яка категорія людей з інвалідністю може отримати додаткові 7 тисяч гривень

Громадяни України з інвалідністю, які зазнали шкоди внаслідок вибухонебезпечних предметів, мають право на отримання одноразової грошової допомоги від держави. Така підтримка надається за умови виконання визначених законодавством вимог.

Про це йдеться в законі "Про протимінну діяльність в Україні".

Хто може отримати одноразову виплату

Право на компенсацію мають особи, яким встановлено інвалідність унаслідок травм або ушкоджень, спричинених вибухонебезпечними предметами. Обов’язковою умовою є наявність офіційного медичного висновку:

лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я — для дітей та неповнолітніх;

медико-соціальної експертної комісії — для осіб віком від 18 років.

Звернутися по призначення допомоги необхідно протягом 60 календарних місяців із моменту встановлення причинного зв’язку між отриманими ушкодженнями та інвалідністю.

Читайте також: Соціальна пенсія-2026: який розмір та хто має право

Розміри грошової компенсації

Сума одноразової виплати визначається залежно від групи інвалідності та обчислюється у кратному розмірі прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб станом на 1 січня 2026 року:

особи з інвалідністю І групи — п’ятикратний прожитковий мінімум, що становить 12 975 грн;

особи з інвалідністю ІІ групи — чотирикратний прожитковий мінімум, або 10 380 грн;

особи з інвалідністю ІІІ групи — трикратний прожитковий мінімум, тобто 7 785 грн;

діти з інвалідністю підгрупи А до 18 років — 12 975 грн;

діти з інвалідністю до 18 років — 10 380 грн.

Важливо зазначити, що у разі подальшої зміни групи інвалідності розмір уже призначеної компенсації не переглядається.

Як подати документи на отримання допомоги

За роз’ясненням Пенсійного фонду України, для оформлення одноразової компенсації потрібно подати заяву та пакет документів, до якого входять:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про народження — для дітей віком до 14 років;

рішення органів влади про встановлення опіки або влаштування дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування, до відповідного закладу (за наявності).

Подати документи можна зручним способом: через портал електронних послуг або застосунок Пенсійного фонду, "Дію", у відділеннях ПФУ, органах місцевого самоврядування, ЦНАПах або поштою.

Нагадаємо, ми вже писали, які пільги та субсидії отримують люди з інвалідністю 3 групи.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!