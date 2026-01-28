Какая категория людей с инвалидностью может получить дополнительные 7 тысяч гривен

Граждане Украины с инвалидностью, которые понесли ущерб в результате взрывоопасных предметов, имеют право на получение единовременной денежной помощи от государства. Такая поддержка предоставляется при выполнении определенных законодательством требований.

Об этом говорится в законе "О противоминной деятельности в Украине".

Кто может получить единовременную выплату

Право на компенсацию имеют лица, которым установлена инвалидность вследствие травм или повреждений, вызванных взрывоопасными предметами. Обязательным условием является наличие официального медицинского заключения:

врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения – для детей и несовершеннолетних;

медико-социальной экспертной комиссии - для лиц старше 18 лет.

Обратиться за назначением пособия необходимо в течение 60 календарных месяцев с момента установления причинной связи между полученными повреждениями и инвалидностью.

Размеры денежной компенсации

Сумма единовременной выплаты определяется в зависимости от группы инвалидности и исчисляется в кратном размере прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2026:

лица с инвалидностью I группы – пятикратный прожиточный минимум, составляющий 12 975 грн;

лица с инвалидностью II группы - четырехкратный прожиточный минимум, или 10 380 грн;

лица с инвалидностью ІІІ группы - трехкратный прожиточный минимум, то есть 7 785 грн;

дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет - 12 975 грн;

дети с инвалидностью до 18 лет - 10 380 грн.

Важно отметить, что при дальнейшем изменении группы инвалидности размер уже назначенной компенсации не пересматривается.

Как подать документы на получение помощи

По разъяснению Пенсионного фонда Украины, для оформления одноразовой компенсации нужно подать заявление и пакет документов, в который входят:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о рождении — для детей младше 14 лет;

решение органов власти об установлении опеки или устройства ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, в соответствующее учреждение (при наличии).

Подать документы можно удобным способом: через портал электронных услуг или приложение Пенсионного фонда, Действие, в отделениях ПФУ, органах местного самоуправления, ЦНАПах или по почте.

