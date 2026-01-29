'Не може бути й мови' - Мерц про вступ України до ЄС у 2027 році

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц у середу заявив, що вступ України до Європейського Союзу вже 1 січня 2027 року є нереалістичним. Таку позицію Мерц озвучив після переговорів із партнерами по правлячій коаліції в Берліні.

Про це повідомляє dpa. За його словами, говорити про членство України в ЄС у зазначену дату неможливо.

Канцлер наголосив, що кожна держава, яка прагне приєднатися до Євросоюзу, повинна виконати Копенгагенські критерії, а сам процес адаптації та погодження зазвичай триває роками. Водночас Мерц підкреслив важливість надання Україні чіткої та зрозумілої європейської перспективи, яка б у довгостроковому вимірі відкривала шлях до членства.

За словами глави німецького уряду, Україну можна поступово наближати до ЄС, однак очікувати надзвичайно швидкого вступу не варто, оскільки це не відповідає реаліям.

Коментуючи війну Росії проти України, Мерц зазначив, що нині існують інші нагальні пріоритети. Він повідомив про постійний контакт із делегаціями США та України, а також про спільну підготовку документів. Канцлер позитивно оцінив факт початку прямих переговорів між Україною та Росією, висловивши сподівання, що вони завершаться якомога швидше. За його словами, ці переговори супроводжуються значною підтримкою та обережним оптимізмом.

У публікації також зазначається, що заяви Мерца прозвучали на тлі коментарів його однопартійця — міністра закордонних справ Німеччини Йоганна Вадефуля. Той раніше наголосив, що Україна має отримати справедливу можливість для вступу до Європейського Союзу.

Вадефуль підкреслив, що для формування стабільної системи миру в Європі Україна повинна мати реальний шанс стати членом ЄС. Водночас він не назвав конкретних термінів можливого вступу та дав зрозуміти, що для Києва, як і для країн Західних Балкан, не може існувати спрощених або скорочених процедур.

За словами глави МЗС Німеччини, однією з ключових гарантій безпеки, яку Європа вже зараз може і повинна надати Україні, є саме чітка й реалістична перспектива членства в Європейському Союзі. Хоча цей шлях може здаватися далеким, підтримка України у протистоянні російській агресії відповідає інтересам як Німеччини, так і всієї Європи, резюмував він.

