Чи має право батько, який самостійно виховує дитину, на відстрочку

Чернівецький окружний адміністративний суд у рішенні по справі № 600/1077/25-а підтвердив: військовозобов’язаний батько, який за рішенням суду виховує дитину самостійно, має законне право на відстрочку від призову під час мобілізації. При цьому мати дитини не обов’язково має бути позбавлена батьківських прав.

Суд також чітко вказав: заяву на відстрочку можна подавати поштою — особиста явка до ТЦК не є обов’язковою. Формальна відмова ТЦК через спосіб подання документів визнана протиправною. Про це пише sud.ua.

Обставини справи

Чоловік звернувся до суду після відмови комісії ТЦК надати йому відстрочку. Підставою для звернення стало рішення Першотравневого районного суду м. Чернівці від 29 жовтня 2024 року: шлюб розірвано, малолітню доньку залишено проживати з батьком — на його самостійному вихованні та утриманні.

У січні 2025 року батько надіслав до ТЦК поштою заяву про надання відстрочки разом із нотаріально засвідченими копіями документів (рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дитини). Посилання — на пункт 4 частини першої статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Комісія відмовила, мотивуючи це тим, що заява подана не особисто, а поштою — нібито порушення пункту 58 Порядку № 560.

Правова позиція суду

Суд детально проаналізував норми законодавства та зробив кілька ключових висновків:

Підстава для відстрочки Закон не вимагає, щоб другий з батьків був позбавлений батьківських прав. Достатньо судового рішення, яким визначено, що дитина проживає з одним із батьків і перебуває на його самостійному вихованні та утриманні. Саме така формулювання в рішенні суду дає право на відстрочку. Спосіб подання заяви Жоден закон — ані "Про військовий обов’язок і військову службу", ані "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", ані Порядок № 560 — не встановлює обов’язкової особистої явки до ТЦК для подання заяви про відстрочку. "Особисте подання" означає подання заяви від імені самої особи, а не фізичну присутність у приміщенні ТЦК. Надсилання документів поштою є законним способом і не може бути підставою для відмови без розгляду суті.

Комісія ТЦК, отримавши заяву та документи, була зобов’язана перевірити наявність підстав, оцінити докази та ухвалити мотивоване рішення — про надання відстрочки або про відмову. Формальна відмова через "не особистий" спосіб подання визнана незаконною.

Рішення суду

Суд повністю задовольнив позов:

визнав протиправним і скасував рішення комісії ТЦК про відмову у наданні відстрочки;

зобов’язав ТЦК повторно розглянути заяву позивача з урахуванням правових висновків суду;

стягнув з ТЦК на користь позивача судовий збір.

Це рішення створює важливий прецедент: батьки, які самостійно виховують дитину після розлучення (за рішенням суду), мають право на відстрочку — незалежно від того, чи позбавлена мати батьківських прав. Заяву також можна подавати поштою — особиста присутність у ТЦК не є обов’язковою.

