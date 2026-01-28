Имеет ли право отец, самостоятельно воспитывающий ребенка, на отсрочку

Черновицкий окружной административный суд по делу № 600/1077/25-а подтвердил: военнообязанный отец, который по решению суда воспитывает ребенка самостоятельно, имеет законное право на отсрочку от призыва во время мобилизации. При этом иметь ребенка не обязательно должно быть лишено родительских прав.

Суд также четко указал: заявление на отсрочку можно подавать по почте — личная явка в ТЦК не обязательна. Формальный отказ ТЦК по способу представления документов признан противоправным. Об этом пишет sud.ua.

Обстоятельства дела

Мужчина обратился в суд после отказа комиссии ТЦК предоставить ему отсрочку. Основанием для обращения стало решение Первомайского районного суда г. Черновцы от 29 октября 2024 года: брак расторгнут, малолетняя дочь оставлена проживать с отцом — на его самостоятельном воспитании и содержании.

В январе 2025 года отец направил в ТЦК по почте заявление о предоставлении отсрочки вместе с нотариально заверенными копиями документов (решение суда о расторжении брака и определение места жительства ребенка). Ссылка на пункт 4 части первой статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Комиссия отказала, мотивируя это тем, что заявление подано не лично, а по почте — якобы нарушение пункта 58 Порядка № 560.

Правовая позиция суда

Суд детально проанализировал нормы законодательства и сделал несколько ключевых выводов:

Основание для отсрочки Закон не требует, чтобы второй родитель был лишен родительских прав. Достаточно судебного решения, которым определено, что ребенок проживает с одним родителем и находится на его самостоятельном воспитании и содержании. Именно такая формулировка в решении суда дает право на отсрочку. Способ подачи заявления Ни один закон — ни "О воинской обязанности и военной службе", ни "О мобилизационной подготовке и мобилизации", ни Порядок № 560 — не устанавливает обязательную явку в ТЦК для подачи заявления об отсрочке. "Личное представление" означает подачу заявления от имени самого лица, а не физическое присутствие в помещении ТЦК. Отправка документов по почте является законным способом и не может быть основанием для отказа без рассмотрения сущности.

Комиссия ТЦК, получив заявление и документы, была обязана проверить наличие оснований, оценить доказательства и принять мотивированное решение о предоставлении отсрочки или об отказе. Формальный отказ из-за "не личного" способа представления признан незаконным.

Решение суда

Суд полностью удовлетворил иск:

признал противоправным и отменил решение комиссии ТЦК об отказе в предоставлении отсрочки;

обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление истца с учетом правовых выводов суда;

взыскал с ТЦК в пользу истца судебный сбор.

Это решение создает важный прецедент: родители, самостоятельно воспитывающие ребенка после развода (по решению суда), имеют право на отсрочку — независимо от того, лишена ли мать родительских прав. Заявление также можно подавать по почте — личное присутствие в ТЦК не обязательно.

