Дорогі та часто ламаються: названо топ ненадійних автомобілів

Автопром стрімко рухається вперед: машини стають "розумнішими", технологічнішими та безпечнішими. Втім, поява інноваційних рішень має й зворотний бік — разом із ними з’являються нові технічні ризики та слабкі місця.

Як повідомляє SlashGear з посиланням на дослідження Consumer Reports, фахівці визначили бренд, автомобілі якого найчастіше розчаровують власників своєю надійністю. За результатами аналізу, саме ця марка очолила антирейтинг через регулярні поломки.

Йдеться про компанію Rivian, що спеціалізується виключно на виробництві електричних кросоверів, позашляховиків і пікапів. Її моделі виявилися найменш надійними серед усіх учасників дослідження.

Експерти зазначають, що Rivian R1S та пікап R1T вирізняються сучасними технологіями, багатим функціоналом і впевнено почуваються на бездоріжжі. Однак за рівнем надійності ці електромобілі суттєво поступаються конкурентам.

Власники Rivian у розмовах з аналітиками Consumer Reports часто скаржилися на різноманітні несправності. У частини користувачів проблеми були незначними, проте траплялися й серйозні поломки, усунення яких обходилося у чималі суми.

