Виплати військовим у лютому: яким буде розмір

У 2026 році держава не планує збільшувати основні виплати військовослужбовцям — у держбюджеті зберегли ті ж суми, що діяли у 2025-му. Тому в лютому українські захисники отримуватимуть грошове забезпечення на рівні минулого року.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Від чого залежить сума виплат

Розмір грошового забезпечення залежить від кількох факторів:

військове звання;

посада;

вислуга років;

рід військ та специфіка служби;

місце несення служби;

складність та інтенсивність завдань.

Мінімальний посадовий оклад військовослужбовця, встановлений ще на початку 2023 року, становить 20 130 грн. Ця сума закріплена Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та постановою Кабміну №704.

У деяких елітних підрозділах (ССО, ДШВ, Морська піхота ВМС тощо) базові оклади трохи вищі.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Доплати за бойові завдання у лютому 2026 року

Крім основного окладу, військовим нараховують додаткові виплати залежно від участі в бойових діях:

30 000 грн — за виконання спеціальних завдань за бойовими наказами (логістика, розмінування, ППО, оборона об’єктів критичної інфраструктури);

50 000 грн — за виконання бойових завдань у складі органів військового управління, штабів і командування;

100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях на лінії зіткнення або на тимчасово окупованій території.

Ці доплати нараховують пропорційно дням участі в бойових діях. Наприклад, якщо захисник провів на передовій 15 днів, він отримає близько 50 000 грн додаткової виплати (100 000 грн / 30 днів × 15).

Окрім того, деякі військовослужбовці можуть отримати у лютому:

накопичувальну доплату 70 000 грн за 30 днів перебування на передовій;

оздоровчі виплати;

матеріальну допомогу;

компенсацію за підйом на нове місце служби тощо.

Коли військовим надійдуть гроші за січень

Згідно з інформацією Порталу соціального забезпечення Міністерства оборони України, грошове забезпечення за попередній місяць виплачується до 20 числа поточного місяця.

Якщо фінансування військової частини надійде пізніше, виплати на картки мають бути перераховані протягом трьох робочих днів після отримання коштів частиною.

Отже, виплати за січень 2026 року військовослужбовці мають отримати до 20 лютого. Якщо кошти надійдуть до частини після цієї дати, затримкою це не вважається — виплати просто здійснять у триденний термін після надходження фінансування.

Коротко про головне

Основний оклад — від 20 130 грн (залежить від звання, посади, вислуги).

Додаткові виплати: 30 000, 50 000 або 100 000 грн — залежно від завдань і днів участі в бойових діях.

Виплати за січень — до 20 лютого 2026 року (або +3 робочі дні після надходження фінансування до частини).

Збільшення основних виплат у держбюджеті-2026 не передбачено.

Нагадаємо, ми вже писали, які виплати отримує військовослужбовець під час звільнення з армії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!