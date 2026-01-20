Які виплати отримує військовослужбовець під час звільнення з армії

Івано-Франківський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки нагадав про державні гарантії для військовослужбовців, які звільняються з військової служби. Законодавство передбачає для них низку обов’язкових виплат і компенсацій.

Факт звільнення з військової служби дає право на грошову компенсацію за предмети речового забезпечення, які військовий не отримав під час служби. Таку виплату можуть отримати офіцери, сержанти, старшини та військовослужбовці рядового складу відповідно до постанови Кабінету Міністрів. Водночас ця норма не поширюється на строковиків та курсантів вищих військових навчальних закладів. Про це пише sud.ua.

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" гарантує виплату одноразової грошової допомоги, розмір якої залежить від підстав звільнення та тривалості служби.

Військовим, яких звільняють за станом здоров’я або після перебування в полоні (за винятком строкової служби та призову осіб офіцерського складу), виплачується сума у розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний рік служби.

Таку ж виплату — 50% місячного грошового забезпечення за кожен повний рік — отримують військовослужбовці з вислугою 10 і більше календарних років, а також офіцери, призвані на службу, які звільняються з підстав, визначених законодавством.

Окремий вид одноразової допомоги передбачений для військовослужбовців, призваних під час мобілізації, в особливий період або з числа резервістів. У разі звільнення їм виплачують 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний календарний місяць служби, але загальна сума не може бути меншою ніж 25% місячного забезпечення.

Ця допомога розраховується без урахування додаткових винагород і нараховується лише за повні місяці служби після призову. Підставою для виплати є наказ командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу із зазначенням вислуги років.

Водночас виплату можуть не призначити у разі звільнення через службову невідповідність, позбавлення військового звання, набрання чинності обвинувальним вироком суду або притягнення до адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення.

Під час звільнення військовослужбовці мають право на грошову компенсацію за всі невикористані дні основної та додаткової щорічної відпустки, у тому числі накопичені за попередні роки. Підстава звільнення при цьому значення не має.

Якщо військовослужбовець не отримав щорічну допомогу на оздоровлення до моменту звільнення, вона повинна бути виплачена разом з іншими розрахунками під час припинення служби.

Раз на рік військовим може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. У 2025 році її розмір дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Якщо під час служби військовослужбовець мав право на таку допомогу, але не отримав її, виплату зобов’язані здійснити під час звільнення.

