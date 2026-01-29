Названо топ найгірших електромобілів: які моделі потрапили у перелік

Електромобілі стрімко завойовують ринок і дедалі впевненіше конкурують із класичними авто з двигунами внутрішнього згоряння. Втім, експерти застерігають: не кожен електрокар стане вдалим вибором у 2026 році. Деякі моделі мають технічні недоліки, сумнівну надійність або надто високі витрати на обслуговування.

Автомобільні фахівці поділилися з GOBankingRates переліком електромобілів, від купівлі яких краще утриматися. За їхніми словами, ці машини можуть розчарувати власників через застарілі рішення або фінансово невигідну експлуатацію.

Які електромобілі не радять купувати у 2026 році

Nissan Leaf

Колись цей електрокар був справжнім проривом, однак сьогодні його технології вже не відповідають вимогам ринку. Експерт carVertical Айварас Грігелевічус зазначає, що модель поступається конкурентам за запасом ходу та швидкістю заряджання. За його словами, доступна ціна не повинна досягатися шляхом використання застарілих акумуляторів чи повільної зарядки, адже саме ці параметри є ключовими для сучасних електромобілів.

GMC Hummer EV

Електричний Hummer справляє враження своїм дизайном і нестандартними рішеннями, однак, на думку експерта JustAnswer Кріса Пайла, частина цих функцій є радше зайвими. Зокрема, чотириколісне рульове управління він називає потенційно проблемним і таким, що може лише ускладнити експлуатацію. У підсумку, це великий і важкий електрокар, який доводить, що на електротязі можна їздити бездоріжжям, але робить це з надмірною кількістю ризиків.

Rivian R1S

Кріс Пайл визнає, що Rivian створює привабливі й технологічні електромобілі. Проте головний мінус R1S — надзвичайно дорогий ремонт. Навіть незначні пошкодження кузова можуть обійтися власнику у десятки тисяч доларів. Експерт наводить приклади, коли косметичний ремонт після дрібних ДТП перевищував 20 тисяч доларів. До того ж сам автомобіль має дуже високу стартову ціну.

Tesla Model X

Під час виходу на ринок у 2015 році Model X вразила інноваціями та фірмовими дверима типу "крило чайки". Однак саме вони, на думку Пайла, залишаються однією з найсуперечливіших особливостей. Експерт наголошує, що питання надійності та герметичності цих дверей досі викликають сумніви. Крім того, висока потужність авто негативно впливає на автономність — акумулятор розряджається швидше, ніж очікують багато покупців.

Toyota bZ4X

Перші кроки Toyota у світі електромобілів виявилися не надто переконливими. Айварас Грігелевічус вважає, що bZ4X страждає від браку інновацій і конкурентних переваг. Модель має посередній запас ходу, середню швидкість заряджання та загалом не пропонує нічого, що виправдовувало б її ціну. На думку експерта, купівля такого електрокросовера у 2026 році не виглядає фінансово доцільною.

Ford Mustang Mach-E

Кріс Пайл радить добре зважити всі "за" і "проти" перед покупкою Mach-E. Він зазначає, що Ford досі перебуває у процесі адаптації до ринку електромобілів. За словами експерта, у цієї моделі фіксувалися проблеми з перегрівом батареї, і не факт, що їх усунули повністю. Крім того, сама назва "електричний Mustang" часто викликає суперечки серед автолюбителів, які не вважають Mach-E справжнім спадкоємцем легендарної моделі.

Фахівці наголошують: перед купівлею електромобіля у 2026 році варто уважно оцінювати не лише бренд і дизайн, а й реальні технічні характеристики, витрати на обслуговування та перспективи експлуатації.

