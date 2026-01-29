Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз на 29 січня

Наприкінці січня геомагнітна ситуація в Україні та Європі залишатиметься напруженою. За прогнозами фахівців, протягом щонайменше трьох діб індекс збурень не опуститься до спокійних значень, а в окремі періоди сягне рівня сильної магнітної бурі. Це може суттєво позначитися на самопочутті метеочутливих людей, літніх осіб, гіпертоніків та тих, хто має серцево-судинні захворювання.

Cьогодні астрономи фіксують магнітну бурю середньої інтенсивності з індексом Kp=5. Це лише початок: уже найближчими днями геомагнітна обстановка помітно ускладниться. Про це пише meteoagent.

Навіть сьогоднішня буря середнього рівня може впливати на метеочутливих: головний біль, дратівливість, порушення сну, стрибки артеріального тиску, зниження концентрації уваги.

Фахівці пояснюють: нинішні спалахи — наслідок чергових корональних викидів маси, які кілька днів тому зафіксували сонячні обсерваторії.

Кому варто бути особливо уважними

Найбільше страждають:

літні люди;

пацієнти з гіпертонією, гіпотонією, ішемічною хворобою серця, аритмією;

вагітні жінки;

метеочутливі та метеозалежні;

люди, які працюють з технікою, навігаційними системами, диспетчери, водії.

Також сильніше реагують ті, хто перебуває в стані хронічного стресу, недосипає або має порушення режиму дня.

Як полегшити вплив магнітних бур

Фахівці рекомендують у ці дні:

пити достатньо чистої води (1,5–2 л на добу);

повністю відмовитися від кави, енергетиків та алкоголю;

звести до мінімуму конфлікти, стресові ситуації та психоемоційні навантаження;

спати не менше 7–8 годин на добу;

частіше провітрювати приміщення та виходити на свіже повітря (за відсутності сильного морозу);

контролювати артеріальний тиск (вимірювати вранці та ввечері);

за потреби — проконсультуватися з лікарем і мати під рукою призначені препарати.

