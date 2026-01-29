У Колумбії розбився літак: усі пасажири та члени екіпажу загинули (фото)

Колумбійські рятувальні служби заявили, що на місці авіакатастрофи, яка сталася в середу, живих людей виявити не вдалося. У літаку перебували 13 пасажирів та двоє членів екіпажу.

Про це повідомляє CNN із посиланням на Цивільну авіаційну адміністрацію Колумбії та офіційні джерела. За інформацією видання, серед пасажирів повітряного судна був депутат колумбійського Конгресу Діоген Кінтеро. Його команда з комунікацій заявила, що після зникнення літака втратила зв’язок як із самим політиком, так і з його помічником.

Міністерка транспорту Колумбії Марія Фернанда Рохас повідомила, що літак державної авіакомпанії Satena перестав виходити на зв’язок із диспетчерами невдовзі після зльоту. Рейс прямував із міста Кукута до Оканьї в департаменті Норте-де-Сантандер на північному сході країни.

За даними авіакомпанії, повітряне судно вилетіло о 11:42 за місцевим часом і мало приземлитися приблизно о 12:05. Останній контакт із диспетчерською службою було зафіксовано о 11:54.

Сервіс FlightAware, який відстежує авіарейси, зазначає, що сигнал літака зник через дев’ять хвилин після зльоту з аеропорту Камільо Даса.

Після масштабної пошукової операції за участю кількох літаків влада виявила уламки повітряного судна в сільській місцевості Ла-Плайя-де-Белен.

