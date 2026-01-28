Чи можна платити менше за комуналку у період відключень світла, тепла та води

Після масованих обстрілів в Україні в багатьох регіонах виникли аварійні відключення електроенергії, теплопостачання та води. У зв’язку з цим для громадян знову стало актуальним питання: як оплачувати комунальні послуги, якщо вони надавалися з перебоями або не надавалися взагалі.

Як повідомляє видання "На пенсії", у 2026 році чинне законодавство містить чіткі норми, які дозволяють споживачам зменшувати суми в платіжках за періоди неякісного або неповного надання житлово-комунальних послуг.

Коли можливий перерахунок оплати

У січні 2026 року в низці населених пунктів було зафіксовано перебої з теплом і водопостачанням через наслідки обстрілів та аварій в енергосистемі. У таких випадках споживачі мають законне право не оплачувати послуги в повному обсязі.

Згідно із Законом України "Про житлово-комунальні послуги" та постановою Кабінету Міністрів №127 від 6 лютого 2024 року, громадяни зобов’язані платити лише за ті послуги, які фактично були отримані та відповідали встановленим стандартам якості.

Перерахунок нарахувань проводиться у разі:

повної відсутності комунальної послуги;

часткового її надання;

надання послуги з порушенням нормативних вимог.

Як формуються платіжки після відключень

Порядок нарахування платежів залежить від наявності в будинку приладів обліку. У багатоквартирних будинках із загальнобудинковими лічильниками тепла мешканці оплачують лише фактично спожиті обсяги. Якщо теплопостачання припинялося або температура теплоносія не відповідала нормам, коригування сум у платіжках здійснюється автоматично.

У будинках без лічильників оплата проводиться за нормативами, але з урахуванням реальної кількості годин подавання тепла та фактичних температурних показників. Час, коли послуга була відсутня через аварії на зовнішніх мережах, до розрахунків не включається.

Якщо ж перебої виникли через проблеми у внутрішньобудинкових системах, для проведення перерахунку необхідно звернення управителя будинку або безпосередньо самого споживача до постачальника послуг.

Куди звертатися, якщо перерахунок не зробили

У разі, коли автоматичне коригування не було проведене або звернення громадян проігнорували, споживач має право оскаржити дії постачальника. Для цього можна звернутися до органів місцевої влади, Держпродспоживслужби або захищати свої права в судовому порядку.

Експерти також радять фіксувати всі факти відсутності чи неналежної якості послуг: зберігати офіційні повідомлення, складати відповідні акти та подавати письмові звернення. Саме ці докази є підставою для законного перерахунку та захисту прав споживачів.

