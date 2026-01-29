Російська армія атакувала Вільнянськ на Запоріжжі: є троє загиблих (фото)

Унаслідок чергової атаки російських військ по Запорізькій області загинули троє мирних жителів, ще одна людина зазнала поранень. Російські безпілотники атакували приватну забудову міста Вільнянськ, у результаті чого були зруйновані житлові будинки та спалахнули пожежі.

Про це повідомили начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров та ДСНС у Запорізькій області. Очільник області уточнив, що внаслідок обстрілу загинули дві жінки та чоловік. Ще один чоловік отримав поранення — йому оперативно надають необхідну медичну допомогу.

Згодом у ДСНС уточнили дані про жертв трагедії. Відомо, що загинули 62-річний чоловік, а також жінки віком 26 та 50 років. Поранення дістав 57-річний мешканець.

Рятувальники також повідомили про значні руйнування: пошкоджено сім приватних будинків, один із них повністю знищений. Надзвичайники ліквідували пожежу житлового будинку площею близько 100 квадратних метрів, а також загоряння газової труби, що виникло після удару.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

