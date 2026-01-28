Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 28 січня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що частина людей відчуває погіршення самопочуття — з’являються головний біль, підвищена втома, дратівливість і стрес.

На основі даних Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA ми підготували прогноз на 28 січня. У цей день прогнозується підвищення сонячної активності до К-індексу 4,7 (жовтий рівень), що відповідає магнітній бурі середньої інтенсивності. У цей день можливі скарги на втому, головний біль або зниження концентрації.

Важливо пам’ятати, що прогнози космічної погоди можуть коригуватися, адже дані щодо сонячної активності оновлюються кожні три години. Тому варто регулярно перевіряти актуальну інформацію.

Що таке магнітна буря

Магнітні бурі виникають унаслідок спалахів і вибухів на Сонці, під час яких у космос викидається велика кількість енергії у вигляді заряджених частинок — протонів і електронів. Досягнувши магнітосфери Землі, вони спричиняють збурення магнітного поля планети.

Для оцінки інтенсивності таких збурень використовується К-індекс. Значення від 1 до 4 вважаються слабкими й зазвичай майже не відчуваються. Бурі з К-індексом 5 і вище належать до "червоного" рівня та можуть впливати як на самопочуття людей, так і на роботу технічних систем. За високих показників (7–8) інколи спостерігаються полярні сяйва. Також можливі перебої у роботі супутників, мобільного зв’язку, радіочастот і навігаційних сервісів.

Як магнітні бурі впливають на людей

Під час геомагнітних збурень змінюється атмосферний тиск, що може викликати головний біль, слабкість, дратівливість і проблеми зі сном. Специфічних ліків від впливу магнітних бур не існує, однак симптоми можна полегшити звичайними засобами та правильним режимом дня.

Як підтримати організм у період магнітних бур

дотримуватися режиму сну та збалансованого харчування;

обмежити вживання жирної, солоної, гострої їжі, алкоголю та кави;

пити більше води й трав’яних чаїв;

частіше бувати на свіжому повітрі, за можливості — за містом, уникаючи прямого сонця;

виконувати легкі фізичні вправи для підтримки тонусу;

мінімізувати стрес і конфліктні ситуації;

людям із хронічними захворюваннями — більше відпочивати та мати напохваті необхідні ліки;

вранці для бадьорості підійде контрастний душ, а ввечері — тепла ванна для розслаблення.

