Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 28 января

Магнитные бури могут влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей испытывает ухудшение самочувствия – появляются головные боли, повышенная усталость, раздражительность и стресс.

На основе данных Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, мы подготовили прогноз на 28 января. В этот день прогнозируется повышение солнечной активности к К-индексу 4,7 (желтый уровень), что соответствует магнитной буре средней интенсивности. В этот день возможны жалобы на усталость, головные боли или снижение концентрации.

Важно помнить, что прогнозы космической погоды могут корректироваться, ведь данные по солнечной активности обновляются каждые три часа. Поэтому следует регулярно проверять актуальную информацию.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают вследствие вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество энергии в виде заряженных частиц – протонов и электронов. Достигнув магнитосферы Земли, они влекут за собой возмущение магнитного поля планеты.

Для оценки интенсивности таких возмущений используется К-индекс. Значения от 1 до 4 считаются слабыми и обычно почти не ощущаются. Бури с К-индексом 5 и выше относятся к красному уровню и могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем. При высоких показателях (7–8) иногда наблюдаются полярные сияния. Также возможны перебои в работе спутников, мобильной связи, радиочастот и навигационных сервисов.

Как магнитные бури влияют на людей

Во время геомагнитных возмущений изменяется атмосферное давление, что может вызвать головные боли, слабость, раздражительность и проблемы со сном. Специфического лекарства от воздействия магнитных бурь не существует, однако симптомы можно облегчить обычными средствами и правильным режимом дня.

Как поддержать организм в период магнитных бурь

соблюдать режим сна и сбалансированное питание;

ограничить употребление жирной, соленой, острой пищи, алкоголя и кофе;

пить больше воды и травяных чаев;

чаще бывать на свежем воздухе, по возможности — за городом, избегая прямого солнца;

выполнять легкие физические упражнения для поддержания тонуса;

минимизировать стресс и конфликтные ситуации;

людям с хроническими заболеваниями — больше отдыхать и иметь под рукой необходимые лекарства;

утром для бодрости подойдет контрастный душ, а вечером – теплая ванна для расслабления.

