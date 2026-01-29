Найпотужніша погодна подія за останні роки: Португалією пронісся шторм 'Крістін', є загиблі та поранені (фото)

Щонайменше п’ять осіб стали жертвами потужного шторму "Крістін", який накрив центральні та північні регіони Португалії, спричинивши масштабні підтоплення, зсуви ґрунту й значні руйнування.

Про це повідомляє BBC. Уряд країни охарактеризував стихію як "екстремальне кліматичне явище". Через негоду влада була змушена закрити школи, обмежити рух транспорту та ліквідовувати наслідки пошкодження житлових і промислових будівель.

У прибережній Фігейра-да-Фош сильний вітер перекинув колесо огляду, а уламки даху з однієї з будівель пошкодили кілька автомобілів. Це лише один із численних прикладів руйнувань, які принесла буря.

Останніми днями Португалія пережила серію потужних штормів. Зокрема, минулими вихідними загинув чоловік, автомобіль якого змила раптова повінь.

За даними служб цивільного захисту, зливи та пориви вітру швидкістю до 150 км/год спричинили понад 3 тисячі надзвичайних ситуацій по всій країні. Кілька людей дістали травми внаслідок падіння дерев і будівельних уламків.

Найекстремальніші погодні умови зафіксували на авіабазі Монте-Реал у районі Лейрії: там пориви вітру сягали 178 км/год, після чого обладнання для спостережень було зруйноване. За словами фахівців, саме в цьому районі шторм, імовірно, вийшов на материкову частину Португалії.

Енергетична компанія E-Redes повідомила, що в середу без електропостачання залишилися понад 850 тисяч мешканців. Агентство цивільного захисту (ANEPC) уточнило, що троє загиблих зафіксовані в окрузі Лейрія — одному з найбільш постраждалих регіонів.

Місцева влада також повідомила про численні травми: одна людина постраждала від металевого листа, інша опинилася затиснутою в конструкціях будинку. За даними ЗМІ, у Віла-Франка-де-Шира чоловік загинув після того, як на його автомобіль упало дерево. Ще один смертельний випадок зафіксували в районі Марінья-Гранде.

Негода практично паралізувала транспортну систему країни. Багато автошляхів, зокрема головна автомагістраль між Лісабоном і північними регіонами, а також залізничні колії були заблоковані уламками.

Португальський інститут моря та атмосфери (IPMA) оголосив червоний рівень небезпеки для десяти прибережних округів через штормові умови на морі — висота хвиль, за прогнозами, могла сягати 14 метрів.

Поліція громадської безпеки закликала мешканців Коїмбри та Лейрії залишатися вдома, а державний секретар із питань цивільного захисту заявив про збереження найвищого рівня готовності по всій країні.

Після проходження Португалії шторм "Крістін" попрямував на схід — до Іспанії, принісши туди сильні дощі, сніг і шквальний вітер. В Андалусії рятувальні служби повідомили майже про 2 тисячі інцидентів, спричинених негодою.

Іспанське метеорологічне агентство AEMET попередило про вкрай небезпечні вітрові умови в окремих районах, де пориви можуть досягати ураганної сили. Для частини провінції Альмерія на південному сході країни було оголошено червоний рівень погодної небезпеки.

