Самое мощное погодное событие за последние годы: Португалией пронесся шторм 'Кристин', погибли и ранены (фото)

По меньшей мере, пять человек стали жертвами мощного шторма "Кристин", накрывшего центральные и северные регионы Португалии, повлекшие за собой масштабные подтопления, оползни и значительные разрушения.

Об этом сообщает BBC. Правительство страны охарактеризовало стихию как "экстремальное климатическое явление". Из-за непогоды власти были вынуждены закрыть школы, ограничить движение транспорта и ликвидировать последствия повреждения жилых и промышленных зданий.

В прибрежной Фигейра-да-Фош сильный ветер опрокинул колесо обзора, а обломки крыши из одного из построек повредили несколько автомобилей. Это один из многочисленных примеров разрушений, которые принесла буря.

В последние дни Португалия пережила серию мощных штормов. В частности, в минувшие выходные погиб мужчина, автомобиль которого смыло внезапное наводнение.

По данным служб гражданской защиты, ливни и порывы ветра скоростью до 150 км/ч повлекли более 3 тысяч чрезвычайных ситуаций по всей стране. Несколько человек получили травмы в результате падения деревьев и строительных обломков.

Экстремальные погодные условия зафиксировали на авиабазе Монте-Реал в районе Лейрии: там порывы ветра достигали 178 км/ч, после чего оборудование для наблюдений было разрушено. По словам специалистов, именно в этом районе шторм предположительно вышел на материковую часть Португалии.

Энергетическая компания E-Redes сообщила, что в среду без электроснабжения осталось более 850 тысяч жителей. Агентство гражданской защиты (ANEPC) уточнило, что трое погибших зафиксированы в округе Лейрия — одном из наиболее пострадавших регионов.

Читайте также: Пассажирский поезд сошел с рельсов в Мексике: по меньшей мере 13 погибших (фото)

Местные власти также сообщили о многочисленных травмах: один человек пострадал от металлического листа, другой оказался зажатым в конструкциях дома. По данным СМИ, в Вила-Франко-де-Шира мужчина погиб после того, как на его автомобиль упало дерево. Еще один смертельный случай был зафиксирован в районе Маринья-Гранде.

Непогода практически парализовала транспортную систему страны. Многие автодороги, в том числе главная автомагистраль между Лиссабоном и северными регионами, а также железнодорожные пути были заблокированы обломками.

Португальский институт моря и атмосферы (IPMA) объявил красный уровень опасности для десяти прибрежных округов из-за штормовых условий на море — высота волн, по прогнозам, могла достигать 14 метров.

Полиция общественной безопасности призвала жителей Коимбры и Лейрии оставаться дома, а государственный секретарь по гражданской защите заявил о сохранении наивысшего уровня готовности по всей стране.

После прохождения Португалии шторм "Кристин" направился к востоку — в Испанию, принеся туда сильные дожди, снег и шквальный ветер. В Андалусии спасательные службы сообщили почти о 2 тысячах инцидентов, вызванных непогодой.

Испанское метеорологическое агентство AEMET предупредило о крайне опасных ветровых условиях в отдельных районах, где порывы могут достигать ураганной силы. Для части провинции Альмерия на юго-востоке страны объявлен красный уровень погодной опасности.

Напомним, в Перу столкнулись туристические поезда.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!