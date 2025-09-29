Партія Санду одноосібно перемогла на виборах у Молдові

Завдяки активній підтримці молдовської діаспори в європейських країнах партія влади "Дія і солідарність" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) отримала 52 мандати у новому складі парламенту та право самостійно формувати уряд. Після підрахунку близько 95% протоколів PAS має понад 47,5% голосів виборців, і ця цифра продовжує зростати, оскільки ще триває підрахунок бюлетенів із дільниць для діаспори.

Саме серед громадян Молдови за кордоном партія користується найбільшою підтримкою. Про це стало відомо з даних на сайті Центральної виборчої комісії Молдови від 29 вересня.

На виборах діє високий бар’єр для проходження: 5% для партій і 7% для блоків. Голоси, віддані за політичні сили, які не подолали цей поріг, розподіляються між переможцями, що й дозволило PAS уже зараз забезпечити собі більшість із 52 місць у парламенті. Всього обирають 101 депутата, тож партія влади зможе одноосібно формувати уряд.

Проросійський "Патріотичний блок" Ігоря Додона наразі набирає менше 26% і може розраховувати приблизно на 28 мандатів. Третьою силою стала "Альтернатива", яка отримає близько 9 місць із результатом трохи менше 8,5%. До парламенту також проходять партія "Демократія вдома", яку підозрюють у зв’язках із російськими спецслужбами, та "Наша партія" Ренато Усатого — обидві матимуть орієнтовно по 6 мандатів.

Показово, що PAS наразі має більше голосів, ніж усі інші партії, які подолали бар’єр, разом узяті. Остаточний розподіл місць у парламенті оголосить Центральна виборча комісія Молдови.

