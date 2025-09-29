Партия Санду единолично победила на выборах в Молдове

Благодаря активной поддержке молдавской диаспоры в европейских странах партия власти "Действие и солидарность" (Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) получила 52 мандата в новом составе парламента и право самостоятельно формировать правительство. После подсчета около 95% протоколов PAS имеет более 47,5% голосов избирателей, и эта цифра продолжает расти, поскольку продолжается подсчет бюллетеней с участков для диаспоры.

Именно среди граждан Молдовы за границей партия пользуется большей поддержкой. Об этом стало известно по данным на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы от 29 сентября.

На выборах действует высокий барьер для прохождения: 5% для партий и 7% для блоков. Голоса, отданные за политические силы, не преодолевшие этот порог, распределяются между победителями, что позволило PAS уже сейчас обеспечить себе большинство из 52 мест в парламенте. Всего избирают 101 депутата, поэтому партия власти сможет единолично формировать правительство.

Читайте также: "Я очень недоволен тем, что делает Россия" - Трамп жестко раскритиковал Путина

Пророссийский "Патриотический блок" Игоря Додона набирает менее 26% и может рассчитывать примерно на 28 мандатов. Третьей силой стала Альтернатива, которая получит около 9 мест с результатом чуть менее 8,5%. В парламент также проходят партия "Демократия на дому", подозреваемая в связях с российскими спецслужбами, и "Наша партия" Ренато Усатого — обе будут ориентировочно по 6 мандатов.

Показательно, что у PAS сейчас больше голосов, чем все другие партии, преодолевшие барьер, вместе взятые. Окончательное распределение мест в парламенте будет объявлено Центральной избирательной комиссией Молдовы.

Напомним, Вэнс сделал заявление о войне в Украине и обратился к россиянам.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях – подписывайтесь на наш Telegram-канал!